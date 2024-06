Финансовые новости: О порядке расчета индексов Московской Биржи, номинированных в иностранной валюте

Source: MIL-OSI Russian Language News

При расчете индексов Московской Биржи и расчетных цен биржевых паевых инвестиционных фондов (iNAV), номинированных в долларах США, Евро или Гонконгском долларе используется индикативный курс соответствующей валюты. В соответствии с п. 6.1 Методики расчета индикативных валютных курсов, в случае непроведения торгов на Бирже валютной парой, используемой для определения индикативного валютного курса, в качестве индикативного курса устанавливается значение официального курса Банка России. При этом в соответствии с пунктом 4.1 используется последний опубликованный Банком России курс. Это означает, что после публикации курса Банка России на следующий день, индикативный валютный курс примет значение этого курса, но не ранее 17 часов.

Таким образом, с 13.06.2024 г. в связи с приостановкой торгов на Бирже некоторыми валютными парами индексы РТС, индексы РТС полной доходности, индексы дивидендов РТС, индексы замещающих облигаций и индекс российских облигаций, номинированных в иностранной валюте, рассчитываются с использованием последнего опубликованного курса доллара США, устанавливаемого Банком России.

Ценовые индексы РТС: RTSI, RUBMI, RTSSM, RTSog, RTSeu, RTStl, RTSmm, RTSfn, RTScr, RTSch, RTStn, RTSre, RTSit.

Индексы РТС полной доходности: RTSTR, RTSTRN, RTSTRR, RUSMTR, RUSMTRN, RUSMTRR, RUOGTR, RUOGTRN, RUOGTRR, RUEUTR, RUEUTRN, RUEUTRR, RUTLTR, RUTLTRN, RUTLTRR, RUMMTR, RUMMTRN, RUMMTRR, RUFNTR, RUFNTRN, RUFNTRR, RUCNTR, RUCNTRN, RUCNTRR, RUCHTR, RUCHTRN, RUCHTRR, RUTNTR, RUTNTRN, RUTNTRR, RURETR, RURETRN, RURETRR, RUITTR, RUITTRR, RUITTRN.

Индексы дивидендов РТС: RTSIDIV, RTSIDIVN.

Индексы облигаций: RURPLTR, RURPLCP, RUEU10.



