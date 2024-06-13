Финансовые новости: О действующем порядке исполнения валютных контрактов на срочном рынке

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Московская биржа напоминает, что в соответствии с действующими спецификациями контрактов на срочном рынке при отсутствии торгов на валютном рынке инструментами на доллар США и евро, порядок исполнения и расчетов по контрактам на срочном рынке следующий:
Фьючерсы Si, Eu (Исполнение контрактов происходит в дневной клиринг):
- Исполнение по курсу Банка России, установленному на дату исполнения контрактов (Согласно п. 2.2.3 Спецификации фьючерсных контрактов на курс иностранной валюты к российскому рублю)
Фьючерсы UCNY, ED, UKZT (Исполнение контрактов происходит в вечерний клиринг):
- Исполнение по курсу Банка России, установленному на календарный день, следующий за датой исполнения (согласно п. 13 Методики расчета фиксингов Московской биржи)
Вечные фьючерсы USDRUBF, EURRUBF:
- Расчетная цена контрактов считается равной последнему опубликованному Банком России курсу соответствующих валют к российскому рублю (Согласно п. 2.1.7 Спецификации однодневных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на курс иностранной валюты к российскому рублю)
- По контрактам USDRUBF и EURRUBF временно обнуляются значения параметров K1 и К2, использующегося при расчете вариационной маржи в вечерний клиринг (фандинга)
Фьючерсы RTS и RTSM:
- Исполнение по среднему значению Индекса РТС за период с 15:00 до 16:00 МСК. Для расчета Индекса РТС используется индикативный курс доллара США (согласно п. 2.1.4. Методики расчета Индексов акций Московской биржи). В качестве индикативного курса в период определения расчетной цены по фьючерсам RTS и RTSM используется курс Банка России, установленный на день исполнения (согласно п. 4.1 и 6.1 Методики расчета индикативных валютных курсов).
Опционы на валютные пары (премиальные опционы, исполнение контрактов происходит в дневной клиринг):
- Исполнение по курсу Банка России, установленному на дату исполнения (Согласно п. 2.2.2 Спецификации премиальных опционов на курсы иностранных валют к рублю)
Расчет вариационной маржи по контрактам, номинированным в долларах США и евро:
- Вариационная маржа определяется на основании индикативного курса, определяемого согласно Методике расчета индикативных валютных курсов
- При отсутствии торгов на валютном рынке, значение индикативного курса определяется как последний опубликованный курс Банка России (п.6.1 и 4.1 Методики)
- Для целей определения вариационной маржи дневного клиринга будет использован курс Банка России, установленный на дату расчетов
- Для целей определения вариационной маржи вечернего клиринга будет использован курс Банка России, установленный на календарный день, следующий за датой расчетов (опубликованный в день расчетов).
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