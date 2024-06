Финансовые новости: Об определении значений валютных фиксингов и индикаторов валютных свопов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с приостановкой торгов по валютным парам с долларом США, евро и гонконгским долларом, а также инструментами с расчетами в долларах США и евро, 13 июня 2024 года значения фиксингов доллар США/российский рубль (USDFIXME), евро/российский рубль (EURFIXME), гонконгский доллар/российский рубль (HKDFIXME) будут установлены равными значению соответствующего валютного курса, установленного Банком России 13 июня 2024 года. Значения фиксингов евро/доллар США (EURFIXME), доллар США/китайский юань (USDCNYFIXME), доллар США/казахстанский тенге (USDKZTFIXME) будут установлены равными значению кросс-курса, рассчитанного с использованием курсов, установленных Банком России с 14 июня 2024 года.

Значения фиксингов доллар США/российский рубль, евро/российский рубль, евро/доллар США, доллар США/китайский юань, гонконгский доллар/российский рубль, доллар США/казахстанский тенге буду раскрыты после публикации соответствующих курсов Банком России, действующих со следующего дня (14 июня 2024 года).

Аналогичный порядок определения значений валютных фиксингов будет действовать и в последующие торговые дни Московской биржи.

Значения индикаторов свопов с расчетами в долларах США и евро сегодня и индикатора ставки доходности валютного свопа OISFIXUSD сегодня и в последующие дни определяться не будут.



