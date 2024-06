Студенческие проекты библиотек получили высокую оценку

Source: MIL-OSI Russian Language News

Библиотеки Ленинградской области могут быть модернизированы с учётом идей студентов третьего курса кафедры дизайна архитектурной среды СПбГАСУ. Об этом представители региональных властей сообщили на церемонии награждения по итогам второго конкурса дизайн-проектов для библиотек Ленинградской области. Кроме того, было отмечено, что в рамках конкурса студенты получили хороший опыт в проектировании реальных объектов, который непременно оценят потенциальные работодатели.

Церемония награждения состоялась 4 июня в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Маяковского в Петербурге. Место выбрано неслучайно: как пояснила заместитель директора по развитию библиотеки Елена Ахти, модернизированное учреждение приобрело современный вид и демонстрирует новый подход к библиотечному обслуживанию.

«Мы реализовали несколько идей. Основная из них – читатель всё может сам. Не обращаясь к библиотекарю, он выбирает нужную литературу и сдаёт прочитанную, работает за компьютером, посещает мероприятия, читает и даже может купить кофе. Как показывает показатель посещаемости, читатели это ценят. Конкурсные проекты продвигают как раз эти актуальные идеи, тем и замечательны. Кроме того, они стирают грань между уровнем сельской и городской библиотеки и дают возможность жителям небольших посёлков приходить в комфортное, современное культурное пространство», – считает Елена Ахти.

Декан архитектурного факультета СПбГАСУ Екатерина Возняк посоветовала студентам внимательно присмотреться к проекту библиотеки им. В. В. Маяковского, чтобы перенять ценный опыт в проектировании подобных учреждений культуры.

«Именно вам, будущим архитекторам, предстоит поменять всё ветхое на современное, а это как раз то, чему вы учитесь в университете. Учиться стоит и у победителей конкурса, потому что, оценивая работы, мы не ищем недостатков, а стараемся найти лучшее, которое и отличает проект от других. Вот почему участие в конкурсе, независимо от результатов, даёт бесценный опыт», – отметила Екатерина Возняк.

То, что СПбГАСУ – прогрессивный вуз, ярко проявляется и в его активном сотрудничестве с профессиональными конкурсами, подчеркнул председатель оргкомитета конкурса «Золотой Трезини» Павел Черняков. По его словам, конкурс по дизайну библиотек также не состоялся бы без поддержки университета. «Обязательно пропишите в своём резюме участие в данном мероприятии и выставке лучших дизайн-проектов, организованной в библиотеке. Работодатель такой опыт непременно оценит», – посоветовал он студентам.

Конкурс проводился по нескольким номинациям. Студенты обследовали действующие библиотеки Ленинградской области, нуждающиеся в модернизации, и предложили свои идеи по их развитию. Анна Краюхина и Владислав Важенин стали победителями в номинации «Проект Кировской детской библиотеки».

«Для нас проект стал “задачей со звёздочкой”, потому что мы понимали, как видит пространство взрослый человек, а вот как его воспринимает ребёнок, предстояло изучить. Мы учитывали все нюансы как физических характеристик детей, так и их психоэмоционального развития. В итоге одним из основных концептов нашего проекта стало создание такого пространства, которое ребенок сам может трансформировать под себя», – пояснил Владислав Важенин.

Анна Краюхина добавила, что данная номинация заинтересовала в первую очередь тем, что нужно было создать пространство, которое позволит детям придумать в нём свой мир, дать волю своему воображению.

«Поэтому решили спроектировать многофункциональное трансформируемое пространство, которое сегодня будет, к примеру, кинотеатром, а завтра станет территорией для занятий творчеством», – подытожила Анна Краюхина.

В число победителей также вошли: Анастасия Илюшникова и Адель Ахметзянов (проект для Кировской центральной библиотеки); Валерия Назарова и Александра Тимофеева (проект «Красная строка» для Пустомержской сельской библиотеки).

Приза зрительских симпатий по результатам открытого народного голосования и диплома оргкомитета Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» удостоен проект «Яблоня знаний» для Пустомержской сельской библиотеки (авторы Амина Гараева, Екатерина Юдина и Дарья Куликова).

Как отметила первый заместитель председателя Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Мельникова, данный конкурс отвечает двум национальным задачам: во-первых, речь идёт о развитии объектов культуры, создании модельных библиотек (это современные благоустроенные пространства, оснащённые самым современным оборудованием – в них можно не только взять книгу, но и поработать на компьютере или даже посетить мастер-класс). Во-вторых, это создание креативной экономики.

«В настоящее время разрабатывается закон о креативной индустрии, и я твёрдо верю, что современные архитектура и дизайн найдут у нас своё применение. Пока только 30 из 300 библиотек Ленинградской области соответствуют статусу модельных. Впереди много работы, но есть и чем гордиться: есть ряд библиотек, чей опыт модернизации переняли другие регионы. Вместе с коллегами из федеральных органов власти мы будем стараться, чтобы нацпроект “Культура” был продлён, а объёмы инвестиций в него не уменьшались. Также продумаем возможность финансировать создание модельных библиотек в рамках программы развития культуры Ленинградской области, то есть за счёт областного бюджета. Эти меры повысят шансы на реализацию конкурсных проектов», – сообщила Ольга Мельникова.

Глава администрации Пустомержского сельского поселения Дмитрий Бобрецов считает, что студенты выполнили проекты, которые можно взять за основу при модернизации. «Несмотря на сложный объект, требующий капитального ремонта, участники конкурса нашли интересные и практичные решения как внутренней планировки, так благоустройства территории нашей библиотеки», – подчеркнул он.

Уникальность и ценность архитектурных и дизайнерских решений отметили главный специалист по культуре Администрации Кировского муниципального образования Денис Балин и директор ЦГПБ им. В. В. Маяковского Зоя Чалова.

Главный архитектор проектов архитектурной мастерской М. А. Мамошина Арсений Мамошин аргументировал большое значение этого конкурса тем, что сегодня библиотеки становятся не только учреждениями для работы с читателями, но и местом, зачастую привлекающим просто проходящих мимо людей, общественным пространством. «И эта тенденция отчётливо проявляется в конкурсных проектах, что здо́рово. Ребята приобрели ценный опыт, который пригодится им в будущей профессиональной деятельности», – подытожил он.

Заведующая Пустомержской библиотекой Светлана Клименко призналась, что увидела много интересных проектов, и надеется на воплощение лучших из них.

«Участники конкурса научили нас, библиотекарей, масштабно мечтать, не отрываясь от реальности, поскольку представленные проекты практичны, в них виден профессиональный дизайнерский подход», – пояснила библиотекарь.

