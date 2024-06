Студентка ГУУ награждена благодарственным письмом от Валерия Фалькова

Source: MIL-OSI Russian Language News

12 июня на Международной выставке-форуме «Россия» в рамках Добро.Конференции-2024 состоялось первое заседание Совета Консорциума по развитию Федеральной программы «Обучение служением».

В Добро.Конференции приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, Председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике, руководитель Добро.рф, выпускник ГУУ Артём Метелев, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, Председатель совета директоров Российского движения детей и молодежи «Движение первых», преподаватель ГУУ Григорий Гуров, а также 1200 человек из числа руководителей и сотрудников Добро.Центров, Ресурсных центров добровольчества, федеральных партнёров Ассоциации волонтёрских центров, участников сообщества программы «Обучение служением» и других организаций, в том числе делегация сотрудников Государственного университета управления.

Участники заседания рассмотрели итоги реализации программы «Обучение служением» в 2023-2024 учебном году. Она обеспечивает интеграцию обучения и социальной практики, позволяет обучающимся применять свои профессиональные навыки в работе с социальным заказом НКО, органов власти и локальных сообществ, получать практический опыт и приносить пользу обществу. Ассоциация Добро.рф уже внедрила программу в 135 высших учебных заведениях и 3 колледжах 65 регионов России, в том числе она работает и в ГУУ. Всего в ней занято свыше 50 тысяч обучающихся.

«Задача Консорциума – выработать совместно с органами власти меры поддержки учебных заведений, которые уже реализуют модуль, обсудить и утвердить новые форматы программы для последующего масштабирования, представить лучшие региональные практики взаимодействия университетов и некоммерческих организаций», – рассказал Артём Метелев.

Также он добавил, что вокруг программы «Обучение служением» в экосистеме Добро.рф сформировано больше 1000 социальных партнёров, а с сентября 2024 года её участниками станут 374 университета, что втрое больше, чем сейчас.

Григорий Гуров выделил интеграционную функцию программы «Обучение служением»: «Она связывает школы, университеты, молодёжные центры и прочие образовательные учреждения в единую систему. Сегодня запущено 10 пилотных проектов на базе университетов. В рамках программы «Обучение служением» студенты и учащиеся вузов приходят в школы, чтобы обучить новое поколение проектному мышлению».

Лидер «Движения первых» поделился планами провести большой чемпионат «Обучение служением» в текущем году, где будут участвовать проектные команды из разных регионов России. «Мероприятие пройдет в формате Олимпийских игр. Каждый участник сможет получить социальное признание на федеральном уровне, участвуя со своим проектом от небольшого муниципалитета», – заключил он.

В рамках заседания было проведено награждение региональных верификаторов социальных задач и представителей образовательных организаций. Благодарственным письмом за подписью Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова за вклад в развитие программы «Обучение служением» в системе высшего образования на территории Российской Федерации была награждена студентка 4 курса института Маркетинга ГУУ, делопроизводитель отдела Добро.Центр Управления молодежной политики и воспитательной работы Вероника Баландина.

Вероника второй семестр ведёт программу «Обучение служением» в ГУУ, координирует взаимодействие проектных групп и социальных заказчиков, а помимо этого является верификатором заявок на сайте добро.рф по городу Москва.

Поздравляем нашу студентку с наградой, желаем дальнейших успехов в учёбе и работе.

Присоединиться к программе «Обучение служением» в ГУУ можно на специальном сайте.

