Сечин: Россия сохраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Россия сохраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики и продолжает укреплять свои позиции на мировом энергорынке, заявил Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

«Россия, несмотря на увеличивающееся санкционное давление, сохраняет за собой роль одного из лидеров глобальной энергетики. Принимая во внимание факторы влияния, Россия продолжает реализовывать свой потенциал развития энергетики и укреплять свои позиции на мировом энергорынке», – отметил он.

Не так давно Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул важность переориентации российского экспорта на быстрорастущие рынки АТР.

Игорь Сечин напомнил, что разворот российского энергетического экспорта на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона начался со строительства ВСТО (магистральные нефтепроводы Восточная Сибирь – Тихий океан) и инвестиций в нефтегазовый сектор Индии задолго до закрытия европейских рынков для нашей страны.

«На данный момент на АТР приходится более 80% экспорта российской нефти и уже сейчас очевидно, что переориентация поставок полностью себя оправдала», – отметил Игорь Сечин.

Отдельно глава «Роснефти» отметил развитие проекта Северного морского пути – новой транспортной артерии, которая позволит связать мощную ресурсную базу российского Севера с рынками развивающихся стран.

«Благодаря этому проекту потребители энергии в Азии получат доступ к богатейшим ресурсам арктического шельфа и Сибири. Напомню, что сегодня в Арктике добывается 10% общемировых объемов нефти и 25% природного газа. При этом в российской Арктике сосредоточено 80% всех запасов арктической нефти и газа мира», – подытожил Сечин.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

8 июня 2024 г

