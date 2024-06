Приглашаем обсудить тренды устойчивого развития

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

20 июня 2024 года в Государственном университете управления состоится круглый стол «Устойчивое развитие – актуальные тренды и перспективы».

В мероприятии примут участие представители научного и бизнес-сообщества, будут затронуты актуальные вопросы обеспечения устойчивого развития и подготовки кадров по данному направлению.

С приветственным словом выступят проректор ГУУ Дмитрий Брюханов, руководитель образовательной программы магистратуры ГУУ «Управление устойчивым развитием» Екатерина Камчатова, председатель Технического комитета 115 «Устойчивое развитие» Галина Иванова.

Участники и спикеры обсудят преимущества образовательных программ университета, предлагающих погружение в принципы и методы управления, направленные на обеспечение экологической, социальной и экономической устойчивости организаций и сообществ.

Преимущества образовательных программ магистратуры Государственного университета управления – это:

Высококвалифицированные преподаватели, обладающие богатым опытом и знаниями в области устойчивого развития;

Индивидуальный подход, учитывающий интересы и карьерные цели обучающегося;

Проектная работа, где удастся применить полученные знания на практике;

Индустриальные партнеры, готовые поддержать в профессиональном развитии.

Круглый стол состоится 20 июня 2024 года в 14:00 в ГУУ по адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, д.99.

Регистрация осуществляется по ссылке в срок до 17 июня 2024 года.

После регистрации каждому участнику будет направлена программа круглого стола, состав участников и информация по подключению в формате ВКС на электронную почту, указанную при регистрации.

Не упустите шанс стать лидером в области устойчивого развития и внести значительный вклад в развитие отечественной экономики!

