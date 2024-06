Политех развивает сотрудничество с Индией

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Представители Политехнического университета провели серию переговоров с индийскими коллегами по вопросам развития сотрудничества в области онлайн-образования, подготовки высококвалифицированных специалистов и совместных исследований. Встречи состоялись по результатам участия Политеха в Первом Российско-Индийском образовательном саммите, который прошёл в апреле в Нью-Дели.

В последние годы дистанционные образовательные технологии получили бурное развитие на рынке Индии, где появляется всё больше платформ, предоставляющих услуги онлайн-обучения. Одна из них — образовательный агрегатор UEDUCATE, который позволяет студентам из Индии и других стран выбирать курсы в различных университетах мира и проходить практическое обучение в партнёрских компаниях.

В переговорах с руководителем по продвижению компании UEDUCATE Моханом Кумаром участвовали директор Центра открытого образования Светлана Калмыкова, начальник Управления международного сотрудничества Владимир Хижняк, а также сотрудники ЦОО и международных служб СПбПУ. Одним из ключевых вопросов стало продвижение онлайн-курсов Политеха в Индии посредством платформы UEDUCATE.

На сегодняшний день Политехнический университет разработал несколько десятков дистанционных курсов на английском языке, доступных иностранным слушателям. И их количество постоянно растёт. Самые популярные курсы — Sales Management, Enterprise Architecture. У нас большой опыт работы на международном рынке, наши курсы востребованы у студентов из различных стран. Сотрудничество с UEDUCATE поможет открыть возможности онлайн-образования Политеха и для индийских студентов , — отметила директор ЦОО Светлана Калмыкова.

Участники договорились начать процесс адаптации и размещения курсов СПбПУ на образовательной платформе UEDUCATE, использующей для обучения элементы искусственного интеллекта. Кроме того, планируется реализация программ двойных дипломов с университетами Индии и других азиатских стран с помощью разнообразных онлайн-ресурсов платформы UEDUCATE.

Обсуждение образовательного сотрудничества и других вопросов продолжилось с одним из лучших частных университетов Индии — Adamas University. Контакт с ним удалось установить во время Российско-Индийского образовательного саммита.

В апреле Политехнический университет в лице начальника Управления международного сотрудничества Владимира Хижняка и Adamas University в лице руководителя международного офиса Шаули Мухерджи подписали письмо о намерениях к сотрудничеству. Основными направлениями учебной и исследовательской деятельности Adamas University являются компьютерные технологии, электроника и телекоммуникации, электротехника, материаловедение, механика, биотехнологии, экономика, юриспруденция и педагогика. В вузе ведутся фундаментальные исследования по спектру направлений в области физики, математики и химии.

Заместитель начальника Управления международного образования СПбПУ Алла Мазина рассказала индийским коллегам о возможностях организации совместных программ аспирантуры и магистратуры в формате 1+1. Заместитель начальника отдела международных образовательных программ и академической мобильности Зарина Асадова пригласила студентов Adamas University участвовать в международных летних и зимних школах Политеха. Индийские коллеги предложили сделать акцент в сотрудничестве на развитии совместных исследовательских проектов и академической мобильности преподавателей и студентов.

Сегодня отношения между Россией и Индией в политической и бизнес-сфере выходят на новый уровень. В этой связи всё более важное значение приобретает сотрудничество между университетами, которые могут поддержать совместное развитие двух стран талантливыми кадрами и прорывными инновационными технологиями. Поэтому мы видим большие перспективы для успешной работы с Adamas University и такими инновационными образовательными платформами, как UEDUCATE , — заключил Владимир Хижняк.

