Номер газеты «За строительные кадры» к 192-му дню рождения университета

Скачать июньский номер



Вышел в свет новый выпуск газеты «За строительные кадры», посвящённый 192-й годовщине основания СПбГАСУ. В свежем номере читайте:

Почему учёба в СПбГАСУ – первый шаг в карьере?

Ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов рассказывает о том, как, опираясь на лучшие традиции школы гражданских инженеров, университет создаёт современные условия для обучения и научных исследований, развивает инновационные проекты, бесшовную цифровую среду и взаимодействие с крупнейшими строительными компаниями.

Модернизация бурильных машин приведёт к сокращению… дорожных пробок

Аспирантка Анастасия Склярова разработала деталь, которая поможет увеличить энергоэффективность машин горизонтально направленного бурения. Поясняем, как модернизация этой техники скажется на дорожном движении.

Юридическая клиника бесплатных услуг

Студенты факультета судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте СПбГАСУ помогают гражданам защищать свои права в различных жизненных ситуациях, при этом экономя средства. Читайте о том, как студенты получают практику, оказывая бесплатную юридическую помощь.

Как выпускник СПбГАСУ построил собственный бизнес

Выпускник СПбГАСУ, директор по строительству ООО «СТАРТ Сити» Алексей Комаров рассказывает, как он с младшей инженерной позиции прошёл карьерный путь до руководителя проекта, а затем построил свой бизнес. Исходя из собственного опыта, он подчеркнул главные условия для создания карьеры.

Университет, любовь и семья!

Как все свои мечты исполнить в СПбГАСУ? Рассказываем о преподавателях, которые в университете не только получили профессию, но и встретили здесь свою любовь, создали счастливые семьи.

Пять проектов «Кирпича», в которых стоит принять участие

Студенты-активисты предлагают проекты, которые дают возможность раскрыть свои творческие способности и прекрасно отдохнуть! Знакомься с проектами и выбирай по интересам!

