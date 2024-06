Марат Хуснуллин: Около 130 км трассы М-4 «Дон» обновили в Ростовской области к началу туристического сезона

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Автодор» завершила работы на участке 130 км трассы М-4 «Дон» от села Алексеево-Лозовское до города Каменск-Шахтинский в Ростовской области

В Ростовской области госкомпания «Автодор» завершила масштабные работы по комплексному обустройству 130 км трассы М-4 «Дон» от села Алексеево-Лозовского до города Каменска-Шахтинского. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Федеральная трасса М-4 “Дон„ является важным маршрутом на Черноморское и Азовское побережье, связью Центральной России с южными регионами. Обновлённый участок с 804-го км по 933-й км первой технической категории увеличил пропускную способность трассы в Ростовской области. Это сделает поездки к Чёрному морю ещё быстрее и комфортнее, что особенно актуально летом, во время туристического сезона. На 130-километровом участке работает служба аварийных комиссаров, готовых оперативно оказать помощь автомобилистам в любое время суток. Пользователи смогут экономить время в пути, добираться до пункта назначения за заранее прогнозируемое время и с комфортом», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что на этом участке всё предусмотрено для безопасности автомобилистов.

«Дорога оснащена электроосвещением и оборудованием АСУДД (автоматизированной системой управления дорожным движением), были установлены барьерное ограждение, информационные щиты и дорожные знаки. Проект реализован полностью за счёт заёмного финансирования, которое в дальнейшем будет необходимо возвращать. Средства, полученные от сбора платы за проезд, будут направлены на содержание дороги, что позволит не использовать для этого бюджетные средства, а также вернуть заёмное финансирование», – пояснил Вячеслав Петушенко.

По его словам, для местных жителей планируется ввести абонементы, позволяющие существенно экономить на проезде. При этом поездки внутри участка без пересечения пунктов оплаты тарифицироваться не будут.

