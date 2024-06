Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Марат Хуснуллин: В новых регионах построено 70 многоквартирных домов

Одним из показателей социально-экономического развития новых регионов является рост жилищного строительства. На сегодняшний день там введено 70 многоэтажных домов на 5237 квартир. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В ближайшие годы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должны значительно увеличиться объёмы жилищного строительства. В том числе и за счёт проектов, которые реализуют компании-застройщики, вошедшие в свободную экономическую зону. Например, в Мариуполе новый участник СЭЗ планирует построить ещё два дома общей площадью более 26,7 тыс. кв. м. В целом уже видно, что застройщики уверены в развитии территорий новых регионов и, как следствие, в будущей ликвидности своих проектов. В свою очередь у самих субъектов появилась возможность сформировать рынок первичного жилья», – отметил вице-премьер.

Уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определён Минстрой России, функции управляющей компании возложены на ППК «Фонд развития территорий».

«Согласно инвестиционным декларациям, которые предоставила в фонд строительная компания, ставшая новым участником СЭЗ, в Мариуполе планируется реализовать проекты на общую сумму более 1,8 млрд рублей за счёт привлечения льготных кредитов с применением механизма эскроу-счетов, а также путём прямых продаж. Ввод новостроек в эксплуатацию запланирован на 2026 год», – прокомментировал генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI