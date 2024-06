Лепота-день: парк Политеха стал парком культуры и отдыха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Иногда в выходной так и тянет на работу. А всё потому, что в Политехе решили сделать День России по-настоящему семейным праздником и отметить его и с семьями, и с коллегами. Такое мероприятие в Политехническом парке прошло впервые и, надеемся, станет традицией, потому что старт получился удачным.

За пару недель до события сотрудники университета начали получать на электронную почту приглашения на фестиваль «Лепота-день». Организаторы обещали, что на празднике занятия по душе найдутся и взрослым, и детям, и даже братьям нашим меньшим.

«Мы уже несколько лет развиваем экосистему „Лепота“ в университете, много делаем мероприятий для студентов, а теперь решили организовать праздник именно для преподавателей, учёных, сотрудников, создать атмосферу семьи, — рассказала начальник Управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна Дьякова. — „Лепота“ для того и задумана, чтобы мы могли на работе чувствовать себя счастливыми не только от достижения результатов, но и от того, что мы вместе, что нам хорошо в своём коллективе, комфортно и спокойно. А поскольку семья — это в первую очередь наши родные, то мы решили, что они тоже должны быть на празднике, и вместе мы образуем одну огромную политехническую семью. В том числе мы предложили привести своих домашних питомцев, они ведь тоже члены семьи».

И политехники воспользовались прекрасной возможностью погулять, никуда не спеша, по тенистым аллеям парка, показать своё место работы близким людям — родителям, супругам, детям. Заодно приобщить наследников к истории и современным достижениям Политеха — кто знает, может быть, ребёнок именно после этой прогулки задумается о будущей профессии?

Организаторы подготовили множество полезных и приятных развлечений. В городском парке аттракционов такой день вылился бы для родителей в копеечку. А в Политехе экскурсии, концерт, мастер-классы, авто и мотопрогулки — всё было бесплатно.

«Лепота» развивается по шести направлениям: кампус, спорт, культура, экология, эмоции и карьера. Именно такие зоны были представлены на фестивале. В их организации поучаствовали многие подразделения университета: Управление по связям с общественностью, Башня Политеха, Музей истории СПбПУ, Спортклуб «Политехник», Студклуб, Белый зал, Центр по подбору и развитию персонала, студенческие объединения ReGreen, «Полимер», студия PolyVox, Центр профориентации и довузовской подготовки, Центр психологического сопровождения, клуб спортивно-технического творчества «Экстрим». А интерактивное шоу «Гав-гав» провели инструкторы школы дрессировки CleverDog.

Приглашённые актёры на ходулях в ярких венецианских нарядах видны были издалека и завораживали детей. Малыши потрясённо смотрели снизу вверх на сказочных великанов, впрочем, протянутую к ним откуда-то из-под небес руку пожимали без страха.

Некоторые площадки оказались просто уникальными. Где ещё можно было вот так запросто, под одним тентом, встретить династию легендарного изобретателя с мировым именем Льва Термена? И под руководством его дочери Натальи Львовны, внучки Марии и правнука Петра самим поучиться поиграть на трёх терменвоксах, матремине (японской модификации терменвокса, совмещённого с матрёшкой) и даже на баклажанах и ананасе. Недаром дети «зависали» в этом шатре надолго, водя руками над загадочными коробочками с антеннами и извлекая звуки из воздуха. Взрослым было интересно пообщаться со знаменитой семьёй, узнать, что Наталья Львовна и Пётр выступали с концертами в Белом зале Политеха. А посол Политеха Руслан Талипов заинтересовался возможностью профессионально обучиться игре на терменвоксе.

«Оказывается, здесь целая династия Льва Термена! — удивлялся Руслан. — Большое спасибо организаторам семейного праздника. В День России, в новом формате, первый раз — это отличное начало. У нас пятеро детей, но сегодня мы пришли не всем составом, только с Артёмом и Артуром. Артёму понравилось запускать самолётики, дальше всех запустил, выиграл приз. А Артура впечатлило, что мы встретили родственников изобретателя».

Музыки на фестивале было много. Целый концерт дали вокалисты студии PolyVox Лариса Боташёва, Анастасия Срезневская, Варвара Сорокина и Даниил Мутных. А их руководитель — заслуженная артистка России, лауреат международных конкурсов и театральных премий Ольга Ковалёва в это время занималась «прослушиванием» потенциальных певцов и певиц. Периодически с площадки «Если б вы пели в опере» доносились арии Кармен и мистера Икса, песенка Пьеро и «Выходила на берег Катюша», «Вальс бостон» и даже «Гимн великому городу» Глиэра. Ольга Игоревна определяла тембр голоса исполнителя и давала практические рекомендации, как развивать талант. Так, Борис Гельбштейн получил карточку, что у него «лирический баритон» и совет петь, поскольку у него хороший голос. На праздник Борис пришёл с женой — выпускницей Политеха 1998 года Алиной Даниловой, которая получила приглашение на фестиваль по почте.

«Я училась на ГТФ, специализация „Экология в гидротехническом строительстве“, — рассказала Алина. — У нас экспериментальная группа в 1998 году выпускалась, нам преподавали на английском языке. Работала в экологии воздушных выбросов, сейчас занимаюсь электронной микроскопией. Я уговорила мужа пойти попробовать голос, потому что дома он любит петь. А ребёнок у нас к терменвоксу прилип, уже минут двадцать там развлекается».

Доцент Высшей школы биотехнологий и пищевых производств ИБСиБ Илона Панкина пришла на праздник с сыном-шестиклассником и его другом.

«Мероприятие настолько интересное, формат необычный, даже животных можно было привести, — похвалила Илона Анатольевна. — Нам, сотрудникам, не хватало единения, семейственности. Ведь в Год семьи хочется не только помнить о работе, но и уделить время близким. Не всегда это получается, потому что нагрузка большая. А здесь как бы и в Политехе, и с семьёй. Поучаствовали в квесте, понравился мастер-класс по изготовлению кормушек и скворечников, несколько штук сделали. Запускали самолётики. А ещё очень забавно было играть на овощах и фруктах. Самый грубый бас у капусты оказался! Вот только до пышек ещё не дошли».

Дорога к пышкам пролегала через площадку «Экстрима». В соответствии с названием, она была экстремальной. Любители авто и мото пользовались редкой возможностью прокатиться по парку Политеха в салоне автомобиля «Москвич» 44 лет от роду, промчаться с ветерком на легендарном венгерском мотоцикле с коляской Pannonia 1966 года (!), затем на значительно более молодом (на 50 лет) китайском Lifan Lf 150, и сравнить ощущения.

На безопасном расстоянии от взрослых заездов на самокатах гоняли малыши. Здесь же, на Главной аллее, проходили соревнования «Мама, папа, я». Рядом на поляне тренеры и игроки команды «Приморец» проводили мастер-класс по регби.

«Редко, когда с семьёй получается вместе отдохнуть, в Политехе сложно отвлечься от рабочих задач. Здесь всё обошли, больше всего понравились химические опыты, строить башню, кидать мяч в регби, а ещё соревнования, где нужно было втроём пройти шесть станций на время: надуть шары, пропрыгать с ними, провести баскетбольный и футбольный мячи, — рассказал старший преподаватель кафедры физической подготовки и спорта ИФКСТ Сергей Сидоров. — Приятно было не только индивидуально что-то сделать, но и совместно с детьми. Игры доступны были и для взрослых, и для детей. Старшей дочери пять лет, она легко справилась, старшему сыну 12 лет, а самой младшей три года, она была болельщицей».

Время от времени то здесь, то там на дорожках парка возникла группа что-то сосредоточенно изучающих людей — это участники квеста «Послание политехников» под руководством сотрудников Музея истории Политеха искали ключ от Гидробашни. Методом проб и ошибок, ответов на задания и подсказок ключ был обнаружен в сейфе Сан-Галли в музее.

В пристройке к Гидробашне в это время студенческое химическое сообщество ChemTeam показывало всем химические опыты. А резиденты Фаблаба помогали детям и взрослым мастерить скворечники.

Директор Высшей школы технологий искусственного интеллекта ИКНК Владимир Мулюха пришёл на праздник с двумя старшими детьми.

«В первый раз на таком мероприятии в Политехе, главное, что детям очень нравится, — поделился он. — Всего у меня трое, но маленькая дома с мамой осталась. А старшие уже и скворечники сделали, в дженгу играли, на терменвоксе, и на переработку крышечек посмотрели. Когда мы пришли, почти сразу начался дождь, мы побежали в помещение и там во всём поучаствовали».

«Очень хороший праздник, интересный, и химические опыты посмотрели, и аквагрим сделали, и скворечники, — рассказала доцент Высшей школы производственного менеджмента ИПМЭиТ Виктория Вилькен. — У нас четверо детей, но дочка не смогла пойти, а трое сыновей — Андрей, Ярослав и Глеб — здесь. Старший сын Андрей как раз выбирал себе путь на интерактивной доске, выбрал Институт машиностроения, материалов и транспорта. Ну, посмотрим».

Организаторы грамотно продумали программу: на смену адреналиновым приключениям приходил релакс на подушках или интеллектуальные упражнения. Так, директор Центра по подбору и развитию персонала Людмила Загитова помогала всем желающим с помощью нити построить свой профессиональный путь на интерактивной доске. Получались причудливые линии и зигзаги, соединяющие черты характера, увлечения, любимые науки, желаемые суперспособности и как итог — подходящий институт.

Пока люди искали себя, буквально в нескольких метрах суперспособности демонстрировали собаки. Под руководством мастеров кинологических видов спорта уже обученные животные показали разные трюки, упражнения на дисциплину, поисковые навыки. Всё это время домашние питомцы смирно сидели и смотрели представление. Похоже, они хорошо воспитаны. Но всё же потом инструкторы показали хозяевам собачек несколько современных направлений дрессировки.

«Все мы помним, что собаки раньше несли очень много полезных функций для человека, — сказала руководитель школы дрессировки CleverDog Анастасия Бахчеван, — А вот сегодня они компаньоны, дарят нам любовь и радость, и мы им отвечаем взаимностью».

«Очень понравилось, не зря пришли с собакой», — поделились Владимир и Ольга Карасёвы. Владимир работает в НТК «Новые технологии и материалы», оканчивает магистратуру ИММиТ. Ольга — выпускница ИПМЭиТ. — «Мы записывались, регистрировались заранее именно на это шоу. Узнали, что у нас очень послушная собака, оказывается. Она участвовала, слушалась, кинологи нас похвалили. Зовут её Ева, порода мопс».

Весь день на площадке всеобщее внимание привлекал реактивный коричневый пудель, который сначала долго подкидывал носом воздушный шарик и, наконец, лопнул его, а потом переключился на мяч. Это оказался пёсик Барни. Его хозяин — старший преподаватель Высшей инженерно-физической школы Вадим Паневин рассказал, что у собаки такая особенность — она очень любит гонять мяч.

«Он пытается схватить мяч, и получается, что отбивает. С ним можно играть в волейбол, — считает Вадим. — Кстати, здесь ему впервые удалось в воздухе схватить шарик».

Барни сопровождала большая семья — хозяин, хозяйка, их дети Тима и Саша и бабушка Таня — выпускница электромеханического факультета Политеха 1974 года.

Подводя итог первому фестивалю «Лепота-день», Марианна Дьякова поблагодарила всех, кто участвовал в подготовке праздника: Фестиваль семейный, командный, мы его командой и готовили. Это была генерация идей, мы много совещались, ждали предложений от каждого подразделения. И методом подбора создали эти зоны, придумали их, чтобы они коррелировали с шестью направлениями “Лепоты”. Не последняя цель была — заинтересовать детей Политехом. Самым сложным оказалась даже не подготовить, а донести информацию до сотрудников. Мы сделали много постов в соцсетях, на сайте, подключили ректора, в результате коллеги пришли с семьями, с питомцами. Спасибо компании CleverDog, которые сами захотели поучаствовать абсолютно бесплатно в мероприятии социальной направленности. Большие молодцы волонтёры, спасибо им огромное. Это первое мероприятие, но я уверена, что оно станет хорошей традицией, и ещё больше подразделений захочет иметь здесь свою станцию, свою зону .

«Наш университет полон традиций, и сегодня мы положили начало ещё одной, — уверен проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов. — В Год семьи, в следующий год после Года наставника, мы сделали мероприятие в университете для семей наших наставников. Мы объединили поколения, познакомили и сблизили друг с другом наши академические и научные коллективы. Я убеждён, что эта добрая традиция будет из года в год не просто поддерживаться, а расширяться за счёт инициатив наших коллег. Всех, кто не смог по личным причинам оказаться на мероприятии, я призываю полистать фотографии с фестиваля „Лепота-день“ и посмотреть видеорепортаж, чтобы почувствовать ту доброту и уют, которыми была пронизана атмосфера праздника и обязательно запланировать своё участие в будущем году».

