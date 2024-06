К рекорду готов! Испытания паралёта Федора Конюхова, разработанного в Политехе, прошли успешно

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Международный центр путешествий Ф. Ф. Конюхова и специалисты Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ успешно провели испытания модернизированного двухместного паралёта. На нём в июле этого года знаменитый путешественник Федор Конюхов вместе с напарником планирует совершить полёт от архипелага Земля Франца-Иосифа до точки географического Северного полюса. Специально доработанный под эту задачу летательный аппарат совершил несколько кругов вокруг аэродрома Кречевицы в Новгородской области и благополучно приземлился.

Для нас это очередной этап подготовки к арктической экспедиции. В ней мы планируем установить мировой рекорд. Мы с Федором Конюховым летим на паралёте двухместного класса, который был специально доработан — на него поставили обтекатели. Команда обеспечила нас этим изделием. Команда ПИШ СПбПУ в короткое время осуществила необходимые расчеты обтекателя и топливных баков особой аэродинамической формы из композиционных материалов. За два месяца обтекатель был произведен и имплементирован в конструкцию паралёта. Сегодня мы проведём облёт техники и её доработку , — рассказал перед стартом пилот Игорь Потапкин, который не раз совершал длительные и рекордные перелеты на летательных аппаратах такого класса.

После испытаний пилот отметил, что благодаря обтекателю улучшилась аэродинамика паралёта, снизилось сопротивление воздуха. Также повысилась скорость, а топливные баки сделали дальность полета существенно большей.

Путешественники планируют установить новый мировой рекорд по дальности полёта на двухместном паралёте в высоких широтах Арктики. От Земли Франца Иосифа, куда их доставит ледокол «50 лет Победы», им предстоит по воздуху преодолеть более 900 км и приземлиться на льдину. На ней участники экспедиции развернут одиночную дрейфующую полярную станцию и проживут несколько недель, занимаясь, в том числе, научной деятельностью.

Инженеры Передовой инженерной школы СПбПУ взяли за основу серийный двухместный паралёт одного из российских производителей. Однако, так как экспедиция будет проводиться на Крайнем Севере, возникла необходимость защитить пилотов от встречного холодного ветра. Для этого в сотрудничестве с крупнейшим производителем углеродного волокна в России компанией ЮМАТЕКС был разработан специальный композитный обтекатель, повышающий комфорт экипажа и аэродинамические характеристики паралёта. В качестве материала инженеры использовали легкий и прочный многослойный углепластик. Общий вес обтекателя составил 23 кг. Его установка также дала дополнительное место для размещения грузов.

Для увеличения дальности полета разработчики ПИШ СПбПУ, используя собственную цифровую платформу разработки и применения цифровых двойников CML—Bench®, интегрировали на паралёт два дополнительных композитных топливных бака объемом по 72 литра каждый. Чтобы не увеличивать сопротивление воздуха, их сделали обтекаемыми и интегрировали в конструкцию аппарата. Благодаря материалу из углепластика вес одной емкости составил всего 2 кг. Производители парапланов проявили интерес к этой оптимизации. Возможно, в будущем такие баки появятся и на серийных летательных аппаратах.

Основным целевым показателем для нас стала максимальная дальность. По нашим расчётам доработанный паралёт сможет пролететь до 1200-1300 км. А запланированная длина маршрута экспедиции до Северного полюса составит 900 км , — отметил инженер-исследователь Инжинирингового центра Передовой инженерной школы СПбПУ Максим Никитин.

Длительность полета будет зависеть от погодных условий и может составить от 8 до 14 часов. Инженеры также увеличили общую жесткость кабины паралёта. В случае экстренной посадки она должна лучше защитить экипаж от травм. После доработки общий вес аппарата составил порядка 150 кг. А взлетный вес всей конструкции с полным багажом и пилотами составит 500 кг.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI