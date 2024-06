Компания D-Link отметила Политех за подготовку сертифицированных специалистов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Российское представительство компании D-Link подвело итоги использования университетами своего портала дистанционного обучения и сертификации. Активное участие Политеха отметили наградой и признанием.

Политехнический университет — один из наших старейших академических партнёров. До начала сотрудничества с Высшей школой компьютерных технологий и информационных систем, D-Link многие годы взаимодействовал с Высшей инженерной школой. Тогда на базе школы проводился авторизованный краткосрочный курс “Технологии коммутации современных сетей Ethernet” в рамках программ повышения квалификации. А сейчас материалы курсов изучают студенты в рамках основных программ обучения. Для нас очень важно такое сотрудничество и мы надеемся развивать его и дальше , — поделилась консультант по образовательным проектам D-Link Елизавета Новикова.

Политехнический университет и D-Link заключили соглашение о сотрудничестве в мае 2023 года. Согласно документу, СПбПУ может использовать учебные материалы портала дистанционного обучения D-Link, на котором сейчас размещены 12 учебных курсов по сетевым технологиям и программированию встраиваемых систем. Бакалавры 3 курса направлений подготовки «Информационные системы и технологии» и «Системный анализ и управление» изучают на данном портале курс «Использование Linux при программировании», а магистры первого курса в рамках дисциплины «Информационная безопасность и защита информации» знакомятся с курсами D-Link по межсетевым экранам и технологиям туннелирования.

Наши студенты зачисляются на курсы по спискам. Их подают преподаватели, которые видят достижения учащихся. Это удобно и позволяет вовремя заметить отстающих, чтобы что-то предпринять. Студенты, успешно закончившие курс и сдавшие итоговый экзамен, получают сертификат D-Link, сроком действия три года. Такое дополнительное подтверждение знаний политехников со стороны известной компании-производителя сетевого оборудования пригодится при поиске стажировки или работы. Учебные курсы портала регулярно обновляются, в их разработке участвуют не только сотрудники D-Link, но и преподаватели ведущих вузов страны , — рассказал доцент Высшей школы компьютерных технологий и информационных систем ИКНК Сергей Нестеров.

