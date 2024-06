Игорь Сечин рассказал о вызовах, стоящих перед российской нефтяной отраслью

Source: MIL-OSI Russian Language News

Высокая налоговая нагрузка и запретительные процентные ставки оказывают влияние на работу нефтяной отрасли Российской Федерации, заявил Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин на Энергетической панели в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

По словам главы Компании, российская нефтяная отрасль самодостаточна с точки зрения ресурсной базы, технологий и способна решать стоящие перед ней задачи. Однако экономическая среда, в которой она работает, характеризуется рядом факторов.

К их числу Игорь Сечин отнес добровольные ограничения добычи в рамках Соглашения ОПЕК+, а также растущее санкционное давление, в том числе установленный странами Запада потолок цен на российскую нефть, запрет на использование западной финансовой системы, логистические барьеры.

Влияние на работу российской нефтяной отрасли оказывают и внутренние факторы. В их числе – высокая налоговая нагрузка. «Отрасль формирует более 12 триллионов рублей доходной части бюджета при налоговой нагрузке в среднем 75% от финансового результата», – отметил Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» также обратил внимание на запретительные процентные ставки и ограниченный объем доступной ликвидности на финансовом рынке. «Несмотря на рекордные 103 триллиона рублей ликвидности, находящиеся в периметре российской банковской системы, отрасль лишена возможности привлечения финансирования», – заявил Сечин.

«Очевидно, что высокая эффективность депозитов со ставкой 18-19% дестимулирует инвестиционные процессы в реальной экономике, необходимые для устойчивого развития», – сказал Игорь Сечин.

8 июня 2024 г

