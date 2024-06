Дмитрий Патрушев обсудил с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным экономический потенциал региона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Хабаровский край провёл двустороннюю встречу с врио губернатора региона Дмитрием Демешиным.

Встреча Дмитрия Патрушева с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным

Как было отмечено, регион является одним из опорных субъектов Дальнего Востока, богат природными ресурсами. Это создаёт хорошую основу для развития различных отраслей экономики.

«Отдельно хотел бы отметить достаточно развитое судостроение. Верфи, находящиеся в регионе, задействованы в том числе для строительства рыбопромыслового флота в рамках механизма инвестквот. Также регион обладает обширными земельными ресурсами. Это в свою очередь даёт возможности для дальнейшего роста сельхозпроизводства. И безусловно, природные ресурсы обязывают с особым вниманием относиться к их рациональному использованию и в целом заботиться об окружающей среде», – сообщил Дмитрий Патрушев в ходе встречи.

Кроме того, говоря о пожароопасной обстановке в лесах Дальнего Востока, а также подготовке к прохождению паводковых вод на территории округа, вице-премьер отметил, что ситуация в регионе по обоим направлениям контролируемая. При этом, учитывая прогнозы, необходимо внимательно следить за выполнением мероприятий, направленных на минимизацию возможного ущерба.

Также в ходе поездки в регион Дмитрий Патрушев осмотрел строящуюся дамбу в Хабаровске. Дамбы – объекты с системами сбора и откачки воды, шлюзами-регуляторами. По расчётам проектировщиков, реализация проекта предотвратит периодическое затопление прибрежной части города и разрушение береговой полосы. Длина дамбы – 5,4 км, высота – до 10,5 м. Она защитит от затопления порядка 33,4 тысячи человек. Объект планируется к сдаче в текущем году.

