Дмитрий Патрушев обозначил ключевые задачи по предотвращению последствий негативных природных явлений в регионах ДФО

В рамках рабочей поездки в Хабаровский край Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев провёл расширенное совещание по вопросам прохождения пожароопасного сезона и прогнозу развития паводковой обстановки на территории субъектов Дальневосточного федерального округа. Участники обсудили текущую обстановку, превентивные мероприятия, а также дополнительные меры, которые возможно принять на местах для предотвращения последствий негативных природных явлений.

Как было отмечено в ходе совещания, в целом по стране с начала года зафиксировано порядка 3,6 тыс. пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 1,2 млн га. Это меньше, чем в прошлом году, однако показатель опередил средние значения за пять лет. Дмитрий Патрушев напомнил, что Президент России поставил задачу существенно сократить площади лесных пожаров в стране. Правительством для этого утверждены целевые показатели каждому региону до 2030 года. Главная задача в этом направлении – снижение объёма ущерба, который наносят лесные пожары.

Говоря о ситуации в ДФО, Дмитрий Патрушев отметил, что в 2024 году в округе обстановка с лесными пожарами хотя и контролируемая, но весьма напряжённая. Так, в апреле-мае наибольшие проблемы фиксировались в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В Забайкалье и Бурятии ситуацию на данный момент удалось стабилизировать, но она тоже развивалась очень непросто. Сложная обстановка сохраняется в Якутии.

Вице-премьер обратил внимание участников мероприятия на прогноз Росгидромета, согласно которому в третьей декаде июня и июле в связи с сухой и жаркой погодой в ДФО ожидается ухудшение пожароопасной обстановки, в том числе на труднодоступных и удалённых территориях. В этой связи все регионы округа во взаимодействии с федеральными ведомствами должны обеспечивать оперативное обнаружение очагов и своевременное привлечение сил и средств для тушения.

«Напомню, с 2024 года отдельным постановлением Правительства усовершенствован алгоритм действий при возникновении лесных пожаров. Принята так называемая светофорная схема с разными уровнями реагирования в зависимости от сложности и продолжительности возгораний. Тем самым обеспечивается вовлечённость руководства для своевременного принятия управленческих решений. Сегодня в том числе рассчитываю услышать от глав регионов, как на практике соблюдается установленный порядок», – заявил Дмитрий Патрушев.

Другой важной темой совещания стала паводковая ситуация в регионах ДФО. Вице-премьер сообщил, что со второй половины июня ожидается сезон дождевых паводков, в связи с чем может подняться вода в реке Амур и её притоках. Потенциально паводки могут затронуть практически все субъекты округа. В этой связи регионы и заинтересованные ведомства должны не позднее 1 июля проконтролировать и обеспечить надлежащее состояние гидротехнических сооружений, провести расчистку подмостовых пространств, проверить готовность ливневых и водопропускных систем, обеспечить полную работоспособность систем оперативного информирования населения о паводковой обстановке.

