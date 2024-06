Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

12 июня в Казани состоялась торжественная церемония открытия Спортивных игр стран БРИКС. Игры проводятся в рамках председательства России в объединении в 2024 году. Впервые они проходят в открытом формате – в соревнованиях принимают участие не только спортсмены из стран БРИКС, но и представители других государств, подавших заявки на участие. Соревнования объединят более 3 тысяч атлетов примерно из 100 государств мира.

В Казани стартовали Спортивные игры стран БРИКС В Казани стартовали Спортивные игры стран БРИКС В Казани стартовали Спортивные игры стран БРИКС Предыдущая новость Следующая новость В Казани стартовали Спортивные игры стран БРИКС

Президент России Владимир Путин направил в адрес участников, организаторов и гостей соревнований видеоприветствие. В своём обращении он отметил, что Спортивные игры под эгидой БРИКС – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия.

«Игры БРИКС, проводимые по поручению Президента, станут масштабным и ярким событием как для нашей страны, так и для всех государств-участников, кто следует принципам открытости и честной борьбы. Впервые на Играх представлена столь обширная спортивная программа. Спортсмены будут бороться за медали в 27 видах спорта, за 12 дней будет разыграно 387 комплектов наград. Спортивная столица России – Казань – проведёт соревнования на 16 различных площадках. Ранее, в феврале этого года, мы с успехом провели здесь первые Игры будущего – мероприятие, которое оставило отклик в сердце каждого, кто на нём присутствовал или был зрителем. Уверен, Игры стран БРИКС продолжат эту традицию и пройдут на высоком уровне», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Он также отметил вклад волонтёров в организацию мероприятия. Так, на различных площадках будут помогать порядка 2 тысяч добровольцев.

Министр спорта России Михаил Дегтярёв на церемонии сказал: «От всей спортивной общественности России и Министерства спорта поздравляю вас с Днём России! У нашей страны большой опыт проведения масштабных соревнований. Напомню, что в этом году отмечается 10-летие проведения Олимпийских игр в Сочи. Мы развиваем спорт по поручению Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина в каждом уголке России. И я хочу выразить уверенность, что Республика Татарстан проведёт Игры БРИКС на высшем уровне. Желаю всем веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и спорту нас объединяет».

Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Президента России за оказанное республике доверие в проведении масштабного спортивного соревнования.

«Участие большого количества спортсменов со всех уголков мира – это яркое и убедительное свидетельство, что спорт не имеет границ, что спорт – вне политики. Убеждён, что Игры пройдут в атмосфере дружбы, мира и согласия. Дорогие друзья, мы сделаем всё необходимое, чтобы ваше пребывание в нашей стране было комфортным, интересным, чтобы вы по достоинству оценили наше радушие и у вас остались только положительные эмоции и самые добрые воспоминания», – заявил Рустам Минниханов.

Традиционно в рамках церемонии открытия состоялся парад стран-участниц.

На сегодняшний день реализовано порядка 120 тыс. билетов. Наибольший интерес у зрителей вызывают соревнования по синхронному плаванию, прыжкам в воду, плаванию, художественной и спортивной гимнастике.

Первые медали Игр разыграют 13 июня: четыре комплекта в синхронном плавании и тяжёлой атлетике, два комплекта – в спортивной гимнастике, шесть – в ушу и семь – в самбо.

По завершении Игр Казань продолжит использовать спортивные объекты для проведения соревнований международного и всероссийского уровня. Инфраструктура города позволяет большому числу россиян заниматься физической культурой и спортом.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI