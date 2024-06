Выпускник ГУУ стал призёром Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Подведены итоги VII сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», одним из призёров которой стал выпускник Государственного университета управления Максим Москвитин.

За 7 лет существования Олимпиады участие в ней стало для студентов значимой возможностью профессионального развития. Через нее прошли более 1 миллиона ребят.

Победители и призеры Олимпиады этого сезона получат возможность:

— претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны;

— пройти стажировку в крупной российской компании;

— получить денежную премию от 100 до 300 тысяч рублей;

— пройти собеседования в компаниях-партнёрах Олимпиады.

Одним из ключевых преимуществ Олимпиады является практико-ориентированность: задания разрабатываются в соответствии с актуальными требованиями рынка труда в сотрудничестве с компаниями-партнерами проекта, что позволяет подготовить высококвалифицированных специалистов, способных решать реальные отраслевые задачи ещё на этапе студенчества.

Выпускник кафедры ГМУ, сотрудник Точки кипения Максим Москвитин стал призёром Олимпиады в направлении «Государственное и муниципальное управление».

Поздравляем Максима с заслуженным призовым местом и желаем дальнейшего развития и профессиональной самореализации!

