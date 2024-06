Активная командная работа: преподаватели и студенты ИПМЭиТ на ПМЭФ-2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли принял активное участие в работе Петербургского международного экономического форума-2024. На протяжении четырёх дней преподаватели, учёные, аспиранты и студенты института выполняли поставленные перед ними профессиональные задачи в соответствии с запланированным графиком работы.

Представители высших школ участвовали в ПМЭФ в нескольких направлениях: экспертиза в рамках деловой программы и активное взаимодействие с представителями индустрии, выступление с докладами на секциях и в дискуссиях, активная работа студентов и аспирантов.

Профессиональную экспертизу на форуме осуществляли четыре преподавателя ИПМЭиТ, выступая аккредитованными экспертами Фонда Росконгресс. Директор Высшей инженерно-экономической школы (ВИЭШ) Дмитрий Родионов работал экспертом на секциях «Банки или маркетплейсы: чей финтех круче?» и «Финансовый суверенитет и макроэкономика: Практические шаги и стратегические цели». Директор Высшей школы производственного менеджмента (ВШПМ) Ольга Калинина проводила экспертизу в рамках секций по подготовке кадров: «Кто закалит сталь? Обеспечение предприятий квалифицированными кадрами» и «Квалификация будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений». Вопросы, связанные с актуальными аспектами экономического развития государства — экономикой здоровья и финансовой культурой в реалиях нового времени, рассматривались на соответствующих профильных секциях, экспертизу которых осуществляла доцент ВИЭШ Дарья Краснова. Профессор Высшей школы сервиса и торговли Сергей Барыкин работал экспертом на секциях, посвящённых вопросам конкуренции и инноваций в контексте структурной перестройки экономики и корпоративным инвестициям в демографию.

Результаты проведённых экспертиз будут опубликованы в информационно-аналитической системе Росконгресс, а также на других информационных ресурсах Фонда Росконгресс и в публичных изданиях.

Директору Научно-образовательного центра информационных технологий и бизнес-анализа «Газпром нефть» (НОЦ ИТ и БА), профессору ВИЭШ Ирине Рудской удалось выйти за рамки экономических дискуссий и сформировать устойчивые связи с представителями индустрии.

ПМЭФ — это не просто мероприятие, а пространство для диалога и развития деловых связей, не имеющее аналогов. Для Политеха и, конечно, НОЦ ИТ и БА — это возможность привлечь к себе внимание, установить контакты с ведущими экспертами и представителями бизнеса, а также обменяться опытом с другими высшими учебными заведениями. Участие в ПМЭФе помогает укрепить репутацию университета, привлечь партнёров и открыть новые возможности для научных исследований и проектов , — поделилась Ирина Рудская.

Высшая школа бизнес-инжиниринга (ВШБИ) в составе директора Игоря Ильина, профессора Анастасии Лёвиной и доцента Алисы Дубгорн участвовала в национальном форуме «Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития. Будущее сегодня», состоявшегося на площадке ПМЭФ. Мероприятие было направлено на организацию эффективной среды для комплексного взаимодействия решений в области искусственного интеллекта и потребителей в различных отраслях. Директор ВШБИ Игорь Ильин выступил с докладом «ИИ на предприятиях нефтегазовой отрасли: исследования и прикладные разработки» в рамках секции «Практика применения искусственного интеллекта. Нефть и газ». Он рассказал об основных актуальных направлениях применения ИИ в отрасли, поделился опытом взаимодействия вуза и компаний в подготовке специалистов, готовых к реализации проектов внедрения систем ИИ.

Хотелось бы поблагодарить организаторов форума за такое актуальное мероприятие. В рамках подготовки к открытию магистерской программы о применении искусственного интеллекта в бизнесе нам было особенно интересно услышать от представителей ведущих российских ИТ-компаний и отраслевых заказчиков решений на основе ИИ о том, как развивается этот рынок. Участие в форуме принесло нам много новых знакомств, которые, я надеюсь, будут на сто процентов задействованы в развитии образовательной, научной и проектной деятельности Высшей школы , — отметил Игорь Ильин.

Заместитель директора ИПМЭиТ, доцент Высшей школы административного управления Максим Иванов в качестве члена комитета по работе с кадрами Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты (ТПП) участвовал в организованных мероприятиях ТПП в рамках форума. В специальном подготовленном к ПМЭФ-2024 выпуске журнала Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли опубликовал статью «Подготовка управленческих кадров для российской промышленности в целях укрепления технологического суверенитета региона». В материале специалисты Высшей школы производственного менеджмента и Высшей школы административного управления поделились лучшими кейсами реализации практико-ориентированного образования и подготовки молодых специалистов по направлениям «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление».

В рамках ПМЭФ 8 июня состоялся Молодёжный день, в котором были задействованы студенты и аспиранты ИПМЭиТ, а также студенческое научное общество института. Обширная деловая программа позволяла любому участнику выбрать мероприятие по своим интересам. Многие секции были посвящены развитию науки и технологий, сотрудничеству стран в этой области. Политехники посетили сессию «Международное измерение Десятилетия науки и технологий: сотрудничество в формате БРИКС», которая проходила при участии заместителя министра науки и высшего образования Дениса Секиринского.

Здорово, что у студентов есть шанс вступить в диалог с представителями науки и бизнеса, получить ответы на свои вопросы, зарядиться мотивацией для личностного развития , — рассказала председатель СНО ИПМЭиТ, ассистент ВИЭШ Виктория Бразовская.

ПМЭФ не только подарил положительные эмоции, но и показал прогресс нашей страны в развитии науки и техники , — поделились студентки ВИЭШ Майя Егорова и Анастасия Кораблева.

Лаборатория публичного управления (ЛПУ) ИПМЭиТ также участвовала в Молодёжном дне. Студенты выбрали мероприятие «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов» с директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой. На выставке резидентам ЛПУ запомнились павильоны Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Тверской области, Санкт-Петербурга, РЖД и Дом РФ.

Для профессионального развития нам было важно побывать на форуме и получить актуальную информацию о современных мировых тенденциях в различных сферах , — отметил студент 2-го курса магистратуры ВШАУ Ахад Альмурзаев.

Студенты ИПМЭиТ работали на сессиях, встречах и деловых играх, посвящённых надпрофессиональным компетенциям, карьерным возможностям и развитию бизнеса молодых предпринимателей.

Нам было интересно узнать, какие soft-skills наиболее востребованы у работодателей и как в этом направлении будут развиваться треки от Росмолодёжи и АНО ”Россия — страна возможностей”. На форуме есть всё для получения полезных знаний и нетворкинга с представителями различных отраслей бизнеса , — считает председатель профбюро ИПМЭиТ Анастасия Никифирова.

Студенты Высшей школы производственного менеджмента вместе с доцентом ВШПМ Анной Тимофеевой и старшим преподавателем ВШПМ Антоном Шабаном показали высокую заинтересованность в работе ведущих компаний России и проявили себя в разных мероприятиях. Студенты участвовали в дискуссиях на сессиях «30 вопросов миллиардеру», «От стажёра до ключевого сотрудника: роль программ стажировок в российских компаниях и их эффективность», «Международное измерение Десятилетия науки и технологий: сотрудничество в формате БРИКС» и «Искусственный интеллект в маркетинге: возможности и перспективы развития».

Такая масштабная повестка форума способствует созданию возможностей для проявления талантов молодёжи и формированию необходимого кадрового резерва высококвалифицированных специалистов в различных отраслях для обеспечения устойчивого экономического развития страны , — рассказала доцент ВШПМ Анна Тимофеева.

Действительно, повестка Молодёжного дня охватывала широкий спектр областей профессионального развития молодёжи, включая поддержку научных исследований, стимулирование бизнеса, укрепление профессиональных сообществ, участие в международных научно-технологических проектах, развитие искусственного интеллекта.

ПМЭФ предоставляет платформу для обсуждения современных тенденций в деловом мире. В этом году удалось посетить дискуссионные площадки, на которых рассматривались различия между предпринимательским и карьерным путём, а также использование искусственного интеллекта в маркетинге. Также мы провели встречи с представителями нескольких петербургских компаний, где была заложена основа для будущего сотрудничества. Для наших студентов посещение таких грандиозных форумов открывает возможности взаимодействия с ведущими профессионалами и формирует представление о бизнес-ландшафте будущего , — отметил старший преподаватель ВШПМ Антон Шабан.

Мы традиционно уделяем большое внимание подготовке к работе на Петербургском международном экономическом форуме. Помимо проведения экспертиз, выступления с докладами на секциях и участия в панельных дискуссиях в этом году мы отдельно готовились к Молодёжному дню ПМЭФ-2024. Плановое участие наших студентов и аспирантов, а также представителей студенческого научного общества ИПМЭиТ, Лаборатории публичного управления и Профбюро ИПМЭиТ определенно дало свои результаты. На форуме наш институт работал сплочённой командой, запомнился в глазах научной общественности и бизнес-сообщества ярким участием и сильными выступлениями , — подвел итоги работы директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

