12.06.2024 Podsekretarz stanu Jakub Wiśniewski wziął udział w II rundzie polsko-gwatemalskich konsultacji politycznych

Podsekretarz stanu Jakub Wiśniewski wziął udział w II rundzie polsko-gwatemalskich konsultacji politycznych12.06.2024

Dzisiejsze rozmowy wiceministra Jakuba Wiśniewskiego z wiceminister spraw zagranicznych Gwatemali Monicą Bolaños Pérez były pierwszymi w tym formacie de 20 lat. Zorganizowano je na podstawie podpisanego w ubiegłym roku Porozumieniu o dwustronnych konsultacjach politycznych.

Wiceminister Wiśniewski podkreślił wagę wznowienia tego mechanizmu zwłaszcza, że ​​w tym roku przypada 90. rocznica nawiązania polsko-gwatemalskich relacji dyplomatycznych. Odniósł się również do zeszłorocznej inauguracji ambasady Gwatemali w Warszawie. Wyraził przekonanie, że ta decyzja przyczyni się do wzmocnienia wzajemnej współpracy oraz wręczył stronie gwatemalskiej notę ​​werbalną z agrément dla nowej Ambasador Gwatemali w Warszawie pani Sandry Noriega Urízar de Kugler.

Rozmowy w Warszawie potwierdziły wolę obu stron do dalszego zacieśniania relacji politycznych, zarówno w formacie dwustronnym, jak i na forach wielostronnych, w tym ONZ. Ministra Mónica Bolaños Pérez zapewniła, że ​​nowa gwatemalska administracja planuje aktywniej zaangażować się w prace m.in. Wspólnoty Demokracji.

Podczas konsultacji omówiono również problematykę gospodarczo-inwestycyjną wskazując na wszelkiego rodzaju innowacje technologiczne w sektorze finansów (FinTech) oraz przemysł spożywczy jako najbardziej perspektywiczne obszary współpracy.

El Ministro de Justicia Jakub Wiśniewski podziękował za wsparcie udzielane polskim archeologom prowadzącym badania w Gwatemali. Polsko-gwatemalska współpraca w tej dziedzinie jest wyjątkowa w skali europejskiej i przyczyniła się do wielu spektakularnych odkryć przybliżających kulturę Majów.

Rozmówcy poruszyli także tematykę regionalną, w tym polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i zaplanowany na 2025 r. Szczyt UE-Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC).

Wiceministrowie ponadto wymienili opinie nt. bieżących wyzwań globalnych w tym m.in. problematyki migracyjnej oraz inwazji Rosji na Ukrainę. Podsekretarz Stanu Jakub Wiśniewski podziękował stronie gwatemalskiej za jednoznacznie proukraińskie stanowisko, czego wyrazem jest m.in. zapowiedź udziału prezydenta Bernardo Arévalo w najbliższym Szczycie Pokojowym w Szwajcarii.

