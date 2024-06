Поздравление Михаила Мишустина с Днём России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник символизирует независимость, народное единство, солидарность и патриотизм.

Мы живём в великой стране с тысячелетней историей, уникальным культурным наследием и многовековыми традициями. И от гражданской ответственности каждого из нас, стремления внести свой вклад в развитие и процветание нашей Родины напрямую зависят её настоящее и будущее.

Уверен, что вместе мы сохраним и приумножим могущество Отчизны, укрепим суверенитет и национальную безопасность, защитим свободу и благополучие миллионов людей.

От всей души желаю вам и вашим близким успехов в работе на благо страны, счастья и крепкого здоровья.

М.Мишустин

