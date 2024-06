Дмитрий Чернышенко: Важно сделать благодарность волонтёрам частью нашей культуры

Source: MIL-OSI Russian Language News

В День России Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко посетил выставку достижений добровольчества в Доме молодёжи и выступил на открытии первого заседания совета консорциума федеральной программы «Обучение служением».

Мероприятие состоялось в рамках юбилейной «Добро.Конференции» на выставке-форуме «Россия» в Москве. В нём также приняли участие руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева и председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев.

«Обсуждая развитие добровольчества, мы пришли к выводу, что его примеры были на протяжении всей истории России и что стремление к бескорыстной помощи в целом свойственно всем народам, которые живут на территории нашей страны. Важно вспомнить и поблагодарить всех волонтёров – прошлого и настоящего – за их самоотверженное служение обществу и Родине, так как волонтёры отдают самое дорогое, невозобновляемый ресурс – время, причём зачастую в самой активной части жизни. Хочется, чтобы добровольцы чувствовали свою сопричастность общему делу и знали, что они нужны стране», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул вклад волонтёров в проведение Олимпиады-2014 в Сочи и рассказал о формировании волонтёрского корпуса на мероприятии: для проведения соревнований необходимо было найти порядка 25 тысяч. Отобрать подходящих добровольцев получилось во многом благодаря сотрудничеству с опорными вузами, а также тщательной оценке поданных заявок, при которой учитывался конкретный опыт кандидата. Волонтёры помогли создать на мероприятии атмосферу дружбы и профессионализма во всех направлениях – от встречи и проводов участников до обеспечения питания, безопасности, перевода и др.

«Многие из добровольцев Олимпиады и сейчас продолжают вовлекать огромное количество людей в бескорыстное служение нашей Родине. Это стало возможно благодаря тому, что были разработаны правильные, эффективные инструменты. Сегодня возможности добровольцев стали больше, но и ответственность тоже стала больше: и по количеству проектов, и по количеству дел. Важно, чтобы признание и благодарность волонтёрам были частью культуры нашего общества», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Программа «Обучение служением» помогает студентам обучаться и одновременно приносить пользу обществу, применяя свои профессиональные навыки для решения реальных социальных задач. Совет консорциума федеральной программы «Обучение служением» был учреждён ассоциацией «Добро.РФ» совместно с Высшей школой экономики на международном форуме гражданского участия #МыВместе.

Участники заседания рассмотрели итоги реализации программы «Обучение служением» в 2023/2024 учебном году.

Так, ассоциация «Добро.РФ» совместно с НИУ ВШЭ при координации Минобрнауки России и Росмолодёжи внедрила программу в 135 высших учебных заведениях и 3 колледжах из 65 регионов России. Кроме того, разработаны методические рекомендации по внедрению модуля «Обучение служением». Организаторы провели цифровые стажировки НИУ ВШЭ по внедрению подхода в образовательный процесс. Для поощрения и развития лучших студенческих проектов, реализуемых по технологии «Обучение служением», в международную премию #МыВместе включили соответствующую номинацию, учредили Конкурс лучших практик. На платформе «Добро.РФ» создали систему размещения социальных задач в форме заказа. На 1 июня 2024 года партнёры подали более 970 социальных заказов.

«За прошедший год мы увидели, что программа востребована. Её участниками в сентябре станут 374 университета. Это в три раза больше, чем сейчас. Технология проектного обучения с решением социальных задач интересна и студентам, и преподавателям. Вокруг программы в экосистеме “Добро.РФ” сформировано больше 1 тыс. социальных партнёров. Мы объединили университеты и партнёров в консорциум, который поможет в системном развитии программы “Обучение служением”. Это решение обосновано масштабным внедрением и стремительным развитием образовательного модуля в учебных заведениях страны. Задача консорциума – выработать совместно с органами власти меры поддержки учебных заведений, которые уже реализуют модуль, обсудить и утвердить новые форматы программы для последующего масштабирования, представить лучшие региональные практики взаимодействия университетов и некоммерческих организаций. Программа “Обучение служением” будет включена в будущий национальный проект “Молодёжь и дети”, поэтому нам всем необходимо объединить усилия с целью воспитания социально ответственной личности, осознающей свою активную роль в жизни общества», – сказал председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев.

В ходе экскурсии по площадке 55-го павильона ВДНХ Дмитрию Чернышенко представили зону Олимпийских игр, рассказывающую о развитии событийной волонтёрской деятельности, зону инфраструктуры, демонстрирующую результаты общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе по оказанию помощи военнослужащим – участникам СВО и их семьям, зону платформы «Добро.РФ», а также зону всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Отдельное внимание было уделено вовлечению бизнеса и университетов в социально значимую деятельность и развитию тематических цифровых сервисов.

Дмитрий Чернышенко отметил, что дополнительно к представлению текущих результатов важно проанализировать исторические примеры добровольчества и провести параллели между героями прошлого и настоящего.

Волонтёры – представители добровольческих проектов Росмолодёжи пригласили вице-премьера принять участие во Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев, вручить премию «Волонтёр года» и дали предложения по формированию нового национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется по поручению Президента.

В рамках осмотра выставки достижений добровольчества зампред Правительства также пообщался с представителем волонтёров Республики Узбекистан Ширин Абидовой. Доброволец рассказала о вкладе российской ассоциации «Добро.РФ» в развитие волонтёрского движения в Узбекистане, порекомендовала адаптировать платформу «Добро.РФ» для иностранных участников, а также передала Дмитрию Чернышенко значок «Посол доброй воли Узбекистана».

«Большая честь быть частью большой добровольческой команды. Это был большой путь от мечты о волонтёрстве к реальным достижениям. Люди доверяют волонтёрам. Это говорит о том, что сегодня добро – действительно норма жизни. Каждый человек может найти для себя правильное, полезное применение в добровольчестве. Активно развивается инфраструктура добровольчества, открываются волонтёрские центры в вузах, колледжах, техникумах и школах. Нам есть чем гордиться. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Если 28% граждан уже являются добровольцами, то 55% сегодня – это потенциальные добровольцы, которые готовы стать частью движения. Поэтому всем нам предстоит ещё много работы, в частности, над формированием нацпроекта “Молодёжь и дети”, составной частью которого станет добровольческое движение и создание условий», – подчеркнула руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

В юбилейной «Добро.Конференции» принимают участие более 2 тысяч лидеров волонтёрских движений и благотворительного сектора из России и стран СНГ. Организатором «Добро.Конференции» выступает ассоциация «Добро.РФ» при поддержке направления «Росмолодёжь.Добро», а также Минобрнауки России, Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы, Движения первых и Российского общества «Знание».

В ходе торжественного открытия IV ежегодной «Добро.Конференции» было объявлено о слиянии Ассоциации волонтёрских центров (АВЦ) и платформы «Добро.РФ» в новый единый бренд – экосистему социального развития «Добро.РФ». Был представлен новый фирменный стиль организации, а также презентована стратегия развития «Добро.РФ» до 2030 года.

