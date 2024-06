11.06.2024 Spotkanie koordynacyjne wiceministra z przedstawicielami WB Electronics i PGZ

Głównym celem spotkania było omówienie możliwości współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego z innymi krajami Unii Europejskiej, a także wzmocnienie krajowego potencjału obronnego poprzez innowacje technologiczne i modernizację sprzętu wojskowego. Spotkanie poprzedzone było briefingiem informacyjnym dla agregado obrony państw europejskich, zachęcającym do współpracy w ramach instrumentu EDIRPA. Przedstawiciele WB Electronics y PGZ przedstawili plany na przyszłość, w tym rozwój bezzałogowych systemów bojowych, nowoczesnych systemów komunikacji i zarządzania polem walki, a także zaawansowanych systemów obrony powietrznej.

Spotkanie koordynacyjne wiceministra z przedstawicielami WB Electronics i PGZ11.06.2024 11 czerwca br. sekretarz stanu Paweł Bejda, spotkał się z przedstawicielami zarządów WB Electronics i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Spotkanie odbyło się w związku z wyborem produktów obu spółek do udziału w unijnym programie wspólnych zakupów wojskowych Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIRPA).