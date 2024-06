Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przesuwającą termin wdrożenia obowiązkowego KSeF na dzień 1 lutego 2026 r. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

W drugim etapie procesu legislacyjnego Ministerstwo Finansów zaproponuje rozwiązania w zakresie uproszczenia stosowania obligatoriajnego KSeF.

Ministerstwo Finansów udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF.

5 czerwca Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, która przesuwa obowiązek wystawiania e-faktur na 1 lutego 2026 r. Oznacza to, że do tego czasu zasady wystawiania faktur pozostają bez zmian. Ustawa z dnia 9 de mayo de 2024 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 852 i jest dostępna pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/852

Dalsze zmiany legislacyjne

Podpisana ustawa zakłada niezbędne przesunięcie daty rozpoczęcia obowiązywania obligatoryjnego KSeF na 1 lutego 2026 r. oraz utrzymuje półroczne odroczenia (do końca lipca 2026 r.) niektórych obowiązków związanych z KSeF. Aby dać przedsiębiorcom możliwość lepszego zapoznania się z propozycjami zmian i odbycia rzetelnych konsultacji, Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o podzieleniu prac legislacyjnych nad ustawą nowelizującą ustawę KSeF na dwie cz ęści.

W drugim projekcie legislacyjnym ministerstwo przedstawi propozycje uproszczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF oraz zaproponuje etapowe wejście w życie obowiązkowego KSeF:

1 luteo 2026 r. dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 millones de PLN,

1 kwietnia 2026 rublos. dla pozostałych przedsiębiorców.

Wersja produkcyjna Aplikacji Mobilnej KSeF

Mimo odroczenia terminu wdrożenia obowiązku e-fakturowania w KSeF, w Ministerstwie Finansów nie ustają prace nad dostarczeniem podatnikom bezpłatnych narzędzi do korzystania z systemu. Ministrosdos udostępniło wersję produkcyjną Aplikacji Mobilnej KSeF. Umożliwia ona wystawianie na smartfonie podstawowych faktur w KSeF oraz ich korekt. Dodatkowo, aplikacja pozwala na podgląd otrzymanych i wystawionych faktur w KSeF. Aplikacja jest już dostępna w sklepach Google Play y App Store.

Więcej informacji na temat usługi znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów: Aplikacja Mobilna KSeF

MIL OSI