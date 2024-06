11.06.2024 Ministro Radosław Sikorski wziął udział w Conferencia para la Recuperación de Ucrania

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Polska jest wiodącym dawcą pomocy humanitarnej i wojskowej dla Ucrania. Wyraził również uznanie dla wysokiego poziomu przygotowania przedstawicieli polskiego biznesu do prowadzenia działalności gospodarczej nawet w najtrudniejszych warunkach. Ministro Sikorski zapewnił też o pełnym poparciu rządu dla polskich przedsiębiorców gotowych do zaangażowania się w proces odbudowy i modernizacji Ucrania, jako przykład podając działalność Banku Gospodarstwa Krajowego, który udziela niezbędnego w sparcia dla przedsiębiorstw operujących w obszarach przyfrontowych. Wraz z programem gwarancji kredytowych działania te pozwalają na dalszy owocny rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. El Ministro Sikorski z satysfakcją odnotował również informację o otrzymaniu przez polskie przedsiębiorstwo Enforce Medical Technologies recibió el Premio al Proyecto Insignia Internacional, przyznawanej dla 10 najlepszych międzynarodowych biznesów działających na Ucrania. Konferencja poświęcona ożywieniu gospodarczemu i długofalowym planom odbudowy Ukrainy odbywa się w dniach 11-12 czerwca br. w berlinesa.

Ministro Radosław Sikorski wziął udział w Conferencia para la Recuperación de Ucrania11.06.2024 Podczas spotkań, przedstawiciele rządów i eksperci mieli okazję omówić kwestie dotyczące m.in. mobilizacji sektora prywatnego do rekonstrukcji infrastruktury i wzrostu gospodarczego Ukrainy, odbudowy społecznej i kapitału ludzkiego, odtworzenia efektywnej działalności gmin i regionów oraz perspektyw przystąpienia Ukrainy do UE.