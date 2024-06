11.06.2024 Ministro finansów na Europejskim Kongresie Finansowym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

10 chelines 2024 r. Ministro de finanzas Andrzej Domański wziął udział w Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.

Podczas trzech dni Kongresu, uczestnicy diskutują na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju.

W wystąpieniu otwierającym Kongres Andrzej Domański podkreślił, że Polska jest 6. gospodarką Unii Europejskiej, jednym z najmocniejszych motorów jej wzrostu.

Podczas przemówienia otwierającego, ministro de finanzas podkreślił, że polska gospodarka jest przykładem potężnego sukcesu transformacji. W latach 1990-2023 w ujęciu realnym PKB per capita wzrosło w Polsce ponad trzykrotnie. Dodał, że Polska osiągnęła sukces dzięki odważnym zmianom na początku transformacji i wykorzystaniu szans, jakie dała nam akcesja do Unii Europejskiej.

Polska może przedłużyć swój gospodarczy sukces zapoczątkowany 35 lat temu, gdy odważnie zmierzymy się z wyzwaniami współczesnego świata. Aby to się udało, potrzebny jest silny, nowoczesny system finansowy, zdolny do sfinansowania inwestycji w modernizację energetyki, przemysłu obronnego i infrastruktury. Warunki rozwoju i bezpieczeństwa – od bezpieczeństwa zewnętrznego po bezpieczeństwo finansów publicznych – będą kluczowe dla stabilności i bezpieczeństwa polskiej gospodarki.

– Powiedział Andrzej Domański.

Andrzej Domański dodał, że Ministerstwo Finansów prognozuje, że w tym roku polska gospodarka będzie rosła w tempie przekraczającym 3%, a w przyszłym roku niemal 4%. Co oznacza, że ​​polska gospodarka wraca tam gdzie jej miejsce, czyli do grona najszybciej rosnących państw Unii Europejskiej.

Ministro de finanzas, że obecnie zmagamy się z kilkoma kryzysami jednocześnie: konsekwencjami pandemii, mnożącymi się konfliktami zbrojnymi, w tym agresją Rosji na Ukrainę, atakami cybernetycznymi, wojnami hybrydowymi przy zej wschodniej granicy, a także kryzysem klimatycznym. Dlatego należy pilnować łańcuchów dostaw i dostępu do kluczowych surowców. Stwierdził, że zmianom podlega również globalny system finansowy, którego stopniowe rozdrabnianie i zróżnicowanie obserwujemy. Kraje rozwijające się budują własną infrastrukturę finansową, w tym alternatywne systemy płatności międzynarodowych. Natomiast sprostanie transformacji technologicznej musi iść w parze z zieloną transformacją. Dlatego, aby Polska przedłużyła swój gospodarczy sukces, należy odważnie mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata.

Europejski Kongres Finansowy jest jednym z najważniejszych wydarzeń sektora finansowego w Polsce. Wśród tematów poruszanych przez uczestników i panelistów EKF znalazły się m.in. korzyści i ryzyka dla klientów instytucji finansowych, cyberbezpieczeństwo, finansowanie projektów inwestycyjnych, AI, wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw przez sektor bankowy, ubezpieczeniowy i rynek kapitałowy, działania na rzecz tu wiarygodności ekonomicznej Polski, finansowanie wdrażania ESG, stymulowanie wzrostu oszczędności długookresowych i inwestycji, czy działania dla wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Polski i UE.

Uczestnikami XIV Europejskiego Kongresu Finansowego są menedżerowie sektorów bankowości, rynku kapitałowego, ubezpieczeń, konsultingowego, prawnego, innowacji, IT, infrastruktury i budownictwa, decydenci kształtujący politykę gospodarczą, ciele nauki, a także eksperci ds. polityki gospodarczej.

