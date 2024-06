11.06.2024 Dziewiąta edycja polsko-kolumbijskiego projektu dyplomacji sportowej i kulturalnej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Dziewiąta edycja polsko-kolumbijskiego projektu dyplomacji sportowej i kulturalnej11.06.2024

Wiceminister Jakub Wiśniewski gościł dziś w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ambasadora Kolumbii Assada Jatera Peñę wraz z grupą kolumbijskich siatkarek.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Dyplomacja Sportowa i Kulturalna” kolumbijskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Program ma na celu aktywizację lokalnej młodzieży, tworząc perspektywę indywidualnego rozwoju, dając szansę na edukację oraz karierę w dziedzinie sportu i sztuki. Polska jest jednym z 50 krajów, do których przyjeżdżają młodzi Kolumbijczycy. Podczas tegorocznej, dziewiątej edycji, uczestniczki programu trenowały pod okiem przedstawicieli Akademickiego Związku Sportowców Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a także odbyły dwa mecze towarzyskie w stołecznych liceach hiszpańskoj ęzycznych. Wizyta stanowiła również okazję do zapoznania się z polską kulturą oraz zwiedzenia Warszawy i Cracovia.

Rozmowa z wiceministrem Jakubem Wiśniewskim była podsumowaniem doświadczeń, jakie młode siatkarki nabyły podczas podróży do Polski.

