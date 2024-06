11.06.2024 Białystok Primer Ministro: Wojewodowie muszą być gotowi na sytuacje kryzysowe

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Priorytet działania wojewodów

Atak hybrydowy, który organizowany jest przez Białoruś i Rosję, dotyczy przede wszystkim naszej wschodniej granicy, ale od pewnego czasu dotyka także całego kraju. Sytuacja wymaga więc pełnej mobilizacji administracji państwowej, aby można było skoordynować działania służb i urzędów.

Aktualna sytuacja wymaga pełnej koncentracji ze strony również wojewodów, Waszych urzędników oraz Waszego i mojego doświadczenia – podkreślił Premier Donald Tusk na początku spotkania z wojewodami.

Wojna w Ukrainie oraz agresywna polityka Białorusi i Rosji powodują, że w Polsce mamy do czynienia z realnym zagrożeniem, związanym nie tylko z dezinformacją i atakami cybernetycznymi, ale także z pojawiającymi się aktami sabotażu i dywer sji. Wymusza to także nowe zadania dla wojewodów.

Dzisiaj być wojewodą, znaczy co innego, niż kilka lat temu (..). Wasza misja i służba, nie powinna polegać jedynie na rutynowym administrowaniu „od pierwszego do pierwszego”, tylko na nieustannej gotowości do reagowania na sytuacje kryzysowe – zwrócił się Premier Donald Tusk do wojewodów. – Musicie być naprawdę gotowi do bardzo wytężonej pracy, w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa – wyjaśnił.

Podczas narady każdy z wojewodów złożył meldunek o sytuacji i najważniejszych problemach w swoim regionie.

Cel: bezpieczeństwo Polski

Zagrożenia, które płyną zza naszej wschodniej granicy powodują, że wszystkie szczeble władzy państwowej powinny ze sobą ściśle współpracować.

Dzisiaj nie może być innego priorytetu – ani dla władzy centralnej, ani dla rządu, ani dla władz regionalnych czy lokalnych – niż szeroko pojęte bezpieczeństwo – podkreślał Prezes Rady Ministrów.

Jak dodał, powagę sytuacji potwierdza fact, że w ciągu kilkunastu ostatnich tygodni polskie służby aresztowały 10 osób, które były bezpośrednio zaangażowane w akty dywersji i sabotażu.

Mamy powody sądzić, że to nie są ostatnie tego typu zdarzenia. Para pokazuje, jak ważna jest Wasza misja, jako szefów administracji rządowej w terenie – powiedział Premier Donald Tusk. – Musimy budować mechanizm synergii – dodał.

Koordynacja w sprawie bezpieczeństwa

Szef rządu podkreślił, że dla zapewnienia bezpieczeństwa niezbędna jest nie tylko współpraca wojewodów ze wszystkimi służbami, ale kluczowa będzie także koordynacja działań na poziomie europejskim.

Niedługo będziemy wybierać władze Unii Europejskiej i będę się upierał, że to Polska musi mieć wpływ na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne i bliskie sąsiedztwo. Będziemy więc budowali wpływy Polski w tych dziedzinach – zapowiedział Donald Tusk.

Kwestie bezpieczeństwa na poziomie europejskim muszą być skoordynowane z pracą rządu, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz administracji rządowej i służb.

Meldunek szefa delegatury ABW

Przed spotkaniem z wojewodami, Premier Donald Tusk odebrał meldunek w delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku.

Z dużą satysfakcją odebrałem dzisiaj meldunek szefa delegatury ABW, że współpraca pomiędzy służbami i administracją rządową jest w tej chwili wzorowa – bardzo elastyczna i nowoczesna, pozbawiona rutyny – poinformował f rządu. – Właśnie tego typu model współpracy jest potrzebny. Czyli wszyscy są czujni i gotowi do natychmiastowej interakcji między sobą, niezależnie od tego, jakie służby reprezentują, czy cywilne, czy wojskowe – wyjaśnił Prezes Rady Ministrów.

W spotkaniu z wojewodami uczestniczył także Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej oraz szef delegatury ABW w Białymstoku.

MIL OSI