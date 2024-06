Эстрада, джаз и фольклор: на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» выступят ученики и преподаватели детских школ искусств

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 12 по 14 июня для гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдут выступления воспитанников и преподавателей московских школ искусств. В программе — мастер-классы, театрализованные представления, а также выступления солистов и творческих коллективов.

Так, хиты российской и зарубежной эстрады и русский традиционный фольклор представит эстрадно-джазовое отделение и отделение музыкального фольклора детской школы искусств «Феникс». Концерт начнется 12 июня в 12:00 на площади перед культурным центром «Северный» и около Музея космонавтики. Учащиеся и преподаватели исполнят вокальные номера, известные композиции, джаз и ретроклассику. Подробности по ссылке.

На площади у Дарвиновского музея 13 июня в 12:00 выступят учащиеся музыкальной школы имени А.М. Иванова-Крамского. В программе — сольные и ансамблевые номера. Прозвучат народные произведения под аккомпанемент баяна. Подробности здесь.

Детский хор «Сириус» школы искусств имени Н.Г. Рубинштейна 14 июня в 12:00 представит концертную программу «Верит людям Земля» в парке «Сокольники». Прозвучат произведения русских композиторов на стихи русских поэтов. Подробности на сайте.

14 июня в 14:00 на сцене в сквере в Малыгинском проезде в рамках Mamontov Fest выступят выпускники летней школы детской школы искусств имени С.И. Мамонтова. Зрители увидят яркие хореографические, оркестровые и хоровые номера. Рядом со сценой преподаватели школы проведут викторины и мастер-классы. Подробности по ссылке.

В этот же день, 14 июня, в 14:00 состоится концерт молодежной филармонии музея-усадьбы «Кусково», в котором примут участие молодые преподаватели и концертмейстеры Московской городской объединенной школы искусств «Кусково». Со сцены у народной обсерватории Парка Горького прозвучит музыка русских и зарубежных композиторов. Подробности здесь.

Концертное выступление учащихся и преподавателей музыкальной школы имени Б.Л. Пастернака пройдет в сквере у станции метро «Новопеределкино» 14 июня в 16:00. Здесь прозвучат произведения для различных инструментов русских и зарубежных классиков, в том числе Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Фридерика Шопена и Эдварда Грига. На сцену выйдут солисты и ансамбли. Подробности на сайте.

Музыкальные выступления школы искусств имени А.С. Даргомыжского пройдут 14 июня в 16:00. На площади у Музея космонавтики гостей ждет выступление фольклорной певицы и аккордеониста — сольные и совместные номера с программой популярных народных песен и классики фольклорного творчества. Подробности здесь.

Создавать объемно-пространственные композиции небольшого размера из цветной бумаги научат 14 июня в 14:00 всех желающих в летнем павильоне парка «Красная Пресня». Участники занятия с помощью ножниц вырежут элементы композиции и соберут их с помощью клея, степлера и надрезов бумаги. Мастер-класс подготовила Краснопресненская детская художественная школа. Подробности по ссылке.

