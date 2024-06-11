Финансовые новости: 11.06.2024, 10-55 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги LEAS (Европлан).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

11.06.2024 10:55

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 11.06.2024, 10-55 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО с кодом расчетов Y0/Y1Dt (до -59.0 %), ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков (до -5.76 руб., эквивалентно ставке 118.82 %) ценной бумаги LEAS (Европлан).

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