Финансовые новости: Плановый релиз 17 июня 2024 года на Срочном рынке до версии Spectra 7.24

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В субботу, 15 июня 2024 года, приглашаем вас принять участие в тестировании обновлений на промышленном контуре Срочного рынка до версии Spectra 7.24.
Подробнее с составом изменений модно ознакомиться в новости https://www.moex.com/n70083
Расписание тестирования будет опубликовано позднее.
Для участия в тестировании релиза просим до 17:00 MSK 13 июня 2024 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:
- Контактное лицо, ответственное за тестирование.
- Брокер
- Логин и раздел, с которого будут производиться тесты
- IP адрес, с которого будет осуществляться доступ
Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 15 и 16 июня.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.