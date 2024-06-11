Финансовые новости: Плановые релизы 17 июня 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В субботу, 15 июня 2024 года, приглашаем вас принять участие в финальном тестировании обновлений на промышленном контуре.

Плановый релиз систем валютного и фондового рынков

Плановый релиз 17 июня 2024 года на Срочном рынке до версии Spectra 7.24

Расписание тестирования будет опубликовано позднее.

Для участия в тестировании релиза просим до 17:00 MSK 13 июня 2024 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:

1. Контактное лицо, ответственное за тестирование.

2. Для срочного рынка:

Брокер

Логин и раздел, с которого будут производиться тесты

IP адрес, с которого будет осуществляться доступ

Для логинов срочного рынка, подавших заявку на участие, пароль для шлюзов Plaza2 и терминалов на время тестов будет изменен на 12345. Просьба внести соответствующие изменения на время тестирования в файл client_router.ini и по окончании тестов вернуться на боевой пароль.

3. Для фондового и валютного рынка:

Идентификаторы пользователей или фирмы.

IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих “боевых” для заявленных идентификаторов пользователей.

Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 15 и 16 июня.



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