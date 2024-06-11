Финансовые новости: Плановые релизы 17 июня 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В субботу, 15 июня 2024 года, приглашаем вас принять участие в финальном тестировании обновлений на промышленном контуре.
Плановый релиз систем валютного и фондового рынков
Плановый релиз 17 июня 2024 года на Срочном рынке до версии Spectra 7.24
Расписание тестирования будет опубликовано позднее.
Для участия в тестировании релиза просим до 17:00 MSK 13 июня 2024 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:
1. Контактное лицо, ответственное за тестирование.
2. Для срочного рынка:
- Брокер
- Логин и раздел, с которого будут производиться тесты
- IP адрес, с которого будет осуществляться доступ
Для логинов срочного рынка, подавших заявку на участие, пароль для шлюзов Plaza2 и терминалов на время тестов будет изменен на 12345. Просьба внести соответствующие изменения на время тестирования в файл client_router.ini и по окончании тестов вернуться на боевой пароль.
3. Для фондового и валютного рынка:
- Идентификаторы пользователей или фирмы.
- IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих “боевых” для заявленных идентификаторов пользователей.
Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 15 и 16 июня.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.