Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

На российском фондовом и долговом рынках в мае снижалась стоимость ценных бумаг, на валютном рынке рубль укреплялся по отношению к иностранным валютам.

Доходности ОФЗ в апреле продолжили рост: в среднем по кривой — на 150 базисных пунктов. На доходности влияли рыночные ожидания более длительного периода сохранения высоких процентных ставок. При этом рубль укрепился на 3,2%, до 90,1 рубля за доллар США. Помимо жесткой денежно-кредитной политики, этому способствовало увеличение чистых продаж валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами на 13%. Подробнее читайте в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков». Фото на превью: Zoran Photographer / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI