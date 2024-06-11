Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
Пресс-релизы и события
Уведомление о закрытии Дополнительного офиса «Невский проспект» в Санкт-Петербурге
С 15 июля 2024 года обслуживание клиентов будет осуществляться в Дополнительном офисе № 11 по адресу: 191186, г.
Режим работы:
понедельник — пятница с 10:00 до 19:30
суббота с 10:00 до 17:00
воскресенье — выходной день
Узнать дополнительную информацию можно по телефону круглосуточного контактного центра: 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.