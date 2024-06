Source: MIL-OSI Russian Language News

Уведомление о закрытии Дополнительного офиса «Невский проспект» в Санкт-Петербурге АО «АБ «РОССИЯ» информирует о закрытии Дополнительного офиса «Невский проспект», расположенного по адресу: 191024, г. Санкт-Петербург , Невский пр-т , д. 139, лит. А, пом. 1Н. С 15 июля 2024 года обслуживание клиентов будет осуществляться в Дополнительном офисе № 11 по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург , Чебоксарский пер., д. 1/6, лит. А (вход с наб. канала Грибоедова, д. 11). Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 19:30

суббота с 10:00 до 17:00

воскресенье — выходной день Узнать дополнительную информацию можно по телефону круглосуточного контактного центра: 8 800 100 11 11 (звонок по России бесплатный).

