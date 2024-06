Трасса Мамыри — Пенино — Шарапово свяжет три крупные автомагистрали

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2024 году в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в рамках столичной Адресной инвестиционной программы планируется завершить строительство около 10 дорожных объектов. Ключевым из них станет первая очередь автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово, дублера Калужского и Киевского шоссе. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Протяженность трассы Мамыри — Пенино — Шарапово составит 8,2 километра. Она позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшить транспортную доступность сразу нескольких населенных пунктов ТиНАО, среди которых — Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино. В настоящий момент готовность объекта превысила уже 80 процентов. До конца 2026 года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в рамках столичной Адресной инвестиционной программы планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 километров дорог», — рассказал Владимир Ефимов.

Трасса соединит между собой магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, М-3 «Украина» — Сосенки — Ямонтово и М-3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна. На пересечении с двумя последними оборудуют путепроводы тоннельного типа. Открыть движение по автодороге планируется до конца этого года.

«В 2024 году также планируют полностью завершить два этапа обновления улично-дорожной сети района Троицк. В рамках работ построят и реконструируют шесть объектов — всего более 10 километров автомобильных дорог и улиц», — сказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Кроме того, до конца текущего года планируется закончить строительно-монтажные работы по развитию улично-дорожной сети поселка Завода «Мосрентген». Здесь специалисты введут в эксплуатацию около восьми километров новых и реконструированных автомобильных дорог. В этот же период в Коммунарке завершится обновление местных автодорог, обеспечивающих транспортную доступность одноименной станции метро.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в этом году в ТиНАО будет построено свыше 35 километров автодорог.

Строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений развития ТиНАО. Благодаря выполненным к настоящему моменту мероприятиям уже можно говорить о том, что формирование основного дорожного каркаса округов почти завершено. Всего с момента присоединения к столице новых территорий в 2012 году здесь построено более 380 километров автомобильных дорог.

