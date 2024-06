Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Высшая школа сервиса и торговли Института промышленного менеджмента, экономики и торговли реализовала для профессорско-преподавательского состава Бухарского государственного университета программу повышения квалификации «Современные научно-образовательные инструменты и технологии в сфере услуг».

Программа подготовлена по инициативе наших бухарских коллег и направлена на формирования комплекса новых знаний и навыков в области архитектурного подхода в управлении предприятиями сферы услуг, использовании современного инструментария, в том числе, искусственного интеллекта при проведении экономических исследований.

Наибольшая сложность при разработке программы повышения квалификации, состояла в объединении различных образовательных модулей в комплексную программу, построенную на единой концептуальной и логической основе , — рассказала директор ВШСиТ Ирина Капустина.

Реализация программы проходила в дистанционном и очном формате, слушатели разработали и представили к защите проекты по различным областям сферы услуг. Во время обучения использовались современные специализированные программные средства. В рамках повышения квалификации прошли круглые столы «Технологии написания научных статей для высокорейтинговых журналов» и «Современные вопросы развития индустрии гостеприимства в России», участниками которых были как представители СПбПУ, так и Бухарского государственного университетов.

Эти интерактивные мероприятия помогают коллегам из наших стран лучше понять друг друга, оценить возможности новых трендов в профессиональных областях деятельности, наметить точки роста в международном сотрудничестве.

Для гостей подготовили насыщенную культурную программу, которую провели студенты направлений «Туризм» и «Гостиничное дело». Это были экскурсии по кампусу СПбПУ и научно-образовательному комплексу ИПМЭиТ, а также обзорная поездка по городу.

В конце обучения директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин в торжественной обстановке вручил коллегам удостоверения об успешном окончании курса. На церемонии наши гости выразили благодарность Политехническому университету за высокий уровень организации программы повышения квалификации; профессорско-преподавательскому составу — за возможность профессионального взаимодействия в процессе освоения новых научно-образовательных инструментов и технологий; студентам — за интересные экскурсии.

Директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин особо отметил необходимость дальнейшего развития взаимодействия с Бухарским государственным университетом как в сфере научных исследований, так и реализации основных и дополнительных образовательных программ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI