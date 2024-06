Татьяна Голикова встретилась с финалистами премии лучшим врачам России «Призвание-2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В преддверии празднования Дня медицинского работника Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова встретилась с финалистами ежегодной премии лучшим врачам России «Призвание». Во встрече в Доме Правительства также приняли участие Министр здравоохранения Михаил Мурашко и президент фонда поддержки достижений в области медицины «Призвание», профессор Елена Малышева.

«Премия “Призвание„ – не просто чествование лучших врачей России, это ещё и возможность привлечь в профессию молодых людей. А вам как наставникам – развивать в них лучшие качества, чтобы они стали настоящими профессионалами. Благодарю всех вас за то, что когда‑то выбрали профессию врача – сложную, но очень-очень важную, за ваш самоотверженный труд и верность профессии», – сказала Татьяна Голикова.

География премии охватывает многие регионы нашей страны. Финалистами этого года стали врачи из Нижнего Новгорода, Уфы, Калининграда, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара, Сургута, Москвы, Воронежа, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Чебоксар, Ноябрьска.

В 2024 году премия будет вручаться в 24-й раз в 8 номинациях. По традиции торжественную церемонию вручения премии проведут профессор, доктор медицинских наук, ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева и народный артист России Александр Розенбаум. Поздравить врачей придут политики, общественные деятели, знаменитые артисты и спортсмены. Трансляция вручения премии состоится в воскресенье, 16 июня, на Первом канале.

