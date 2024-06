Студенты СПбГАСУ стали первыми на всероссийском градостроительном конкурсе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Названы победители Третьего всероссийского конкурса студенческих работ в области универсального дизайна и проектирования безбарьерной городской среды для маломобильных групп населения. Финальные состязания и церемония награждения проходили 15–17 мая в Московском архитектурном институте. Среди награждённых – три команды СПбГАСУ.

Участники конкурса подготовили архитектурно-градостроительные концепции развития города Азова Ростовской области с акцентом на создание безбарьерной среды. Было подано 72 работы из 42 вузов. В финал вышли десять проектов.

Команда «Лица города»: Алиса Михайлова, София Николаева, Олег Фёдоров (руководитель) и Владислава Савельева

Победителем конкурса, а также обладателем награды за лучшее выступление стала команда СПбГАСУ «Лица города». Команду составили три студентки четвёртого курса бакалавриата архитектурного факультета: Алиса Михайлова (капитан), София Николаева и Владислава Савельева. Их работой руководили ведущий специалист Проектного архитектурного студенческого центра, доцент кафедры архитектурного проектирования Олег Фёдоров, профессор кафедры градостроительства Андрей Вайтенс и доцент кафедры градостроительства Павел Скрябин.

По словам Алисы Михайловой, главной идеей проекта стало формирование в городе общественных пространств «Ворота в город», «Берега» и «Выход к морю». Их предлагается связать сетью пешеходных магистралей, доступных маломобильным людям, а также велодорожками и маршрутами электробуса. У крепостного вала планируется создать экскурсионный маршрут с аудиогидами. Реализация проекта позволит активизировать в городе туризм, что привлечёт средства для решения городских проблем.

«Конкурс стал самой масштабной работой, которую нам приходилось выполнять. Мы прочувствовали, как важно собрать команду, в которой каждый из участников имеет свою сильную сторону, взаимно дополняя друг друга. Кроме того, участвуя в конкурсе, очень важно советоваться с преподавателями и старшими товарищами, собирать информацию из разных источников, а главное – планомерно двигаться к результату», – рассказала Алиса.

По мнению капитана, очная защита проекта в МАРХИ сыграла ключевую роль в победе: студенты уделили большое внимание подготовке выступления и презентации. Представлять свою работу перед профессионалами и ведущими экспертами в области универсального дизайна и доступной среды – большая ответственность, но команда справилась. Студентка также отметила, как тепло их встретили в МАРХИ. Конкурс стал для команды настоящим приключением.

Команда «Дельта»: Алина Лагкуева, Михаил Рахимов, Варвара Деричева и Ангелина Савицкая



Команда СПбГАСУ «Дельта» победила в двух номинациях: «Лучшему планшету за архитектурные решения» и «Лучшая концепция цветового дизайна и навигации для открытых общественных пространств». В состав команды входили студенты четвёртого курса бакалавриата архитектурного факультета Варвара Деричева (капитан), Алина Лагкуева, Ангелина Савицкая и Михаил Рахимов. Их работу курировали Олег Фёдоров и доцент кафедры архитектурного проектирования Ольга Кокорина.

Как рассказала Алина, концепция команды «Дельта» включала три основные части. Первая из них – учёт расположения города в дельте Дона, который разделяется здесь на несколько рукавов, и связанных с этим природных особенностей. Вторая составляющая – дельта как символ города: на гербе Азова изображен осётр с характерным кожным узором в виде треугольников, а греческая буква дельта также имеет треугольную форму. Третья составляющая – дельта как математическое обозначение конечной разности при изменении какого-либо параметра, в данном случае отображающая то, каким был город и каким стал в результате заявленных преобразований с созданием общедоступной среды. «В своих работах мы всегда учитываем потребности маломобильных групп населения, а теперь получили возможность сделать этот аспект стержневым», – подчеркнула Алина.

С ней согласна капитан Варвара Деричева: «Конкурс по организации безбарьерной среды в Азове помог подробнее изучить тему инклюзивного дизайна и послужил нам хорошим опытом в плане защиты проектов, став своеобразной репетицией перед защитой диплома. Мы были рады представить свой вуз на всероссийском конкурсе, несмотря на большую ответственность».

Ангелина Савицкая отметила, что конкурс помог участникам их команды улучшить навыки совместной работы. «Нам как архитекторам очень важно уметь взаимодействовать с людьми других взглядов, профессий. Мы познакомились с ребятами из других команд, представителями смежных отраслей. Это очень полезный опыт».

Михаил Рахимов выразил благодарность членам жюри, которые терпеливо и внимательно выслушивали каждое выступление: «Они дали ценные советы по проекту, к которым мы обязательно прислушаемся».

Ещё одним финалистом стала команда студенток СПбГАСУ второго курса магистратуры архитектурного факультета, получившая название «Сенсорный парк». В неё вошли Регина Шулер (капитан), Мария Колобова, Ирина Ванян, Юлия Ким и Анастасия Мишалуева. Руководитель – Олег Фёдоров. Работа этой команды удостоилась диплома за комплексное благоустройство с формированием безбарьерной среды для выбранного сегмента общественного пространства и отмечена как лучший проект, учитывающий нормативную базу по доступной городской среде.

По словам Анастасии Мишалуевой, конкурс стал настоящей проверкой на выносливость, которую студенты с успехом прошли: несмотря на трудности и загруженность на выпускном курсе, у них получилось самостоятельно разработать проект высокой степени детализации.

«Мы с удовольствием окунулись в градостроительный анализ, внедрив в работу несколько нетипичных приёмов: деление территории города на уровни доступности, применение концепции “Сила десяти” (в её основе лежит идея, что общественное пространство должно иметь не менее десяти причин, обуславливающих его существование). Такой подход позволил сформировать сильное предложение по градостроительному преобразованию. На уровне выбранного фрагмента – парка Победы, мы применили концепцию, основанную на семи принципах универсального дизайна: равенство, гибкость, простота, доступность, терпимость, комфорт, соразмерность. В рамках нашего предложения разработан выставочный павильон, который дополняет парк, сливаясь с ландшафтом. В его концепцию заложены основные критерии оценки доступности объектов: с учетом физической доступности, безопасности, информативности и комфортности объекта», – сообщила Анастасия.

«Тема безбарьерной среды, универсального дизайна уже многие годы интегрируется в архитектурные задачи как специализированное направление, становится неотъемлемой частью архитектуры. Наверное, единственное, что усложняет этот процесс, – междисциплинарность данной темы и задач, которые не ограничиваются объёмно-планировочными решениями и архитектурной инженерией. При их решении необходимо учитывать и использовать возможности цифровизации, звукового и графического сопровождения», – уверен Олег Фёдоров.

Преподаватель подчеркнул просветительскую миссию организаторов, которые выполнили огромную работу в части методического сопровождения, привлечения отраслевых экспертов, проведения дополнительных лекций. По его мнению, комплексный подход говорит об уровне и статусе этого всероссийского конкурса. И тем почётнее, что работы наших студентов получили высокие оценки и признаны лучшими сразу по нескольким номинациям, победили в главной.

«У каждого представленного проекта есть своя уникальная концепция, включающая не только внимание к решениям для маломобильных граждан, но и в целом ви́дение градостроительного развития Азова, предложения новых архитектурных объектов и их благоустройства», – добавил Олег Фёдоров.

Третий Всероссийский конкурс студенческих работ в области универсального дизайна и проектирования безбарьерной городской среды для маломобильных групп населения проходил при поддержке федерального учебно-методического объединения «Архитектура» Министерства образования и науки Российской Федерации и Фонда президентских грантов. Призовой фонд конкурса – 1,5 млн руб.

