Студентка экономического факультета – чемпионка Сибирского округа

В Омске прошло Первенство Сибирского Федерального Округа по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет. За сборную команду Новосибирской области великолепно выступила студентка экономического факультета Ника Сигунова. Она была недосягаема для соперниц сразу в двух беговых дисциплинах и завоевала две золотых медали.

На дистанции 1500 м Ника показала результат 4.31.14, а 5 км пробежала за 17.05.77.

Поздравляем нашу спортсменку с двумя яркими победами! Желаем успехов в летнем соревновательном сезоне и особенно на Первенстве России!

