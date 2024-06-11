Станислав Близнюк вошел в состав Попечительского совета НИУ ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Председатель правления «Т-Банка» Станислав Близнюк вошел в состав Попечительского совета Высшей школы экономики. Вышка и

«Т-Банк» сотрудничают по нескольким масштабным образовательным проектам, которые помогают талантливым и перспективным студентам реализовывать себя. В 2022 году в НИУ ВШЭ открылась базовая кафедра «Т-Банка», где готовят востребованных ИТ-специалистов по специализации «Промышленная разработка».

Студенты учатся разрабатывать программное обеспечение, проектировать распределительные приложения и отказоустойчивые системы, а также проходят практику и стажировки в «Т-Банке».

С 2021 года Вышка и «Т-Банк» проводят Национальную олимпиаду по анализу данных DANO для школьников 9–11-х классов. Победители получают возможность бесплатно учиться в Вышке, а призеры — дополнительные баллы и гранты при поступлении на профильные программы НИУ ВШЭ и Центрального университета. Также «Т-Банк» и Вышка проводят Всероссийскую олимпиаду школьников «Высшая проба» по финансовой грамотности для школьников 7–11-х классов и студентов СПО. Для победителей олимпиады доступны льготы при поступлении на профильные специальности в ряд вузов (можно поступить без вступительных экзаменов или получить 100 баллов за профильный экзамен).

В конце прошлого года НИУ ВШЭ, Центральный университет и «Т-Банк» запустили совместную программу бакалавриата для подготовки универсальных ИТ-разработчиков — «Дизайн и разработка информационных продуктов». Цель программы — повысить качество подготовки специалистов в области проектирования информационных систем и инженерии данных. А в этом году НИУ ВШЭ совместно с «Т-Банк» и Центральным университетом объявили о проведении первой в России олимпиады по промышленному программированию для старшеклассников — PROD.

«Т-Банк» ежегодно запускает проекты совместной лаборатории на факультете математики ВШЭ. В прошлом году в проекте принимала участие команда риск-аналитики и вместе с профессорами факультета в течение полугода работала над задачами по обнаружению разладки и методам отбора признаков. В этом году проект, посвященный проблемам компьютерного зрения в машинном обучении, реализуется командой R&D Центра технологий искусственного интеллекта «Т-Банка».

Также «Т-Банк» неоднократно становился участником карьерных марафонов и других мероприятий Вышки.