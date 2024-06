Сечин сравнил продвижение «зеленой повестки» с объявлением энергетической войны населению Земли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Агрессивное продвижение «зеленой повестки» фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли, преодоление неравенства невозможно без надежных поставок нефти и газа, заявил Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума.

По его мнению, в будущем спрос на электроэнергию будет расти за счет развивающихся стран, которым еще предстоит преодолеть энергетическую бедность. Так, на сегодняшний день более двух из восьми миллиардов населения Земли всё еще используют открытый огонь для бытовых нужд, а свыше 700 миллионов человек живут без доступа к электричеству.

«Поражает разрыв в потреблении энергии между бедными и богатыми странами. Так, например, подушевое потребление в Индии, где живет около 20% населения Земли, в одиннадцать раз ниже, чем в США. В целом в странах так называемой Большой семерки, где проживает менее 10% населения мира, энергопотребление на душу населения почти в три раза выше среднемирового», – рассказал Сечин в ходе своего доклада на Энергетической панели.

Он напомнил, что именно в развивающихся странах Азии и Африки наблюдается наибольший прирост населения и, как следствие, стремительное увеличение потребности в энергоресурсах. Очевидно, что в этой ситуации снижение глобального потребления ископаемых ресурсов автоматически означало бы не только сохранение, но и усугубление проблемы голода и энергетической бедности.

«Таким образом, агрессивное продвижение «зеленой повестки» фактически означает объявление энергетической войны большинству населения Земли», – отметил глава «Роснефти».

По его мнению, преодоление энергетического неравенства невозможно без надежных поставок нефти и газа. Ратующие за полный запрет ископаемого топлива и даже за поэтапный отказ от него не учитывают роль нефти в современном мире. Ведь помимо нефтепродуктов, нефть используется для производства огромного количества товаров повседневного спроса, без которых жизнь современного человека уже невозможно себе представить.

«Отказ от нефти будет означать и отказ от современного образа жизни. И, наоборот, для многих стран рост потребления нефти означает доступ к благам цивилизации», – резюмировал Игорь Сечин.

