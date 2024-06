Рядом со станцией метро «Озерная» создана инфраструктура для наземного транспорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

У станции «Озерная» Солнцевской линии метро построили здания для обслуживающего персонала наземного городского пассажирского транспорта. Их возвели в рамках развития пересадочного комплекса.

«Завершено строительство пересадочного комплекса около станции “Озерная” Солнцевской линии метро. В рамках проекта были созданы две отстойно-разворотные площадки для наземного пассажирского транспорта площадью свыше одного гектара каждая, одноэтажное здание конечной станции для автобусов и двухэтажное — конечной станции для электробусов», — рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Строения будет использовать эксплуатационный персонал транспортных служб. В них появятся комнаты для отдыха, приема пищи и медицинского обслуживания.

Во всех помещениях выполнили чистовую отделку и установили мебель. Кроме того, здесь смонтировали внутренние инженерные системы, включая вентиляцию и кондиционирование.

Оба здания и прилегающие отстойно-разворотные площадки оборудовали современными системами контроля доступа, видеонаблюдения и противопожарной защиты.

Специалисты выполнили большой объем работ по внешним инженерным сетям. Они переустроили дождевую канализацию, тепло- и электросети, проложили бытовую канализацию, систему водоотведения, оградили территорию обеих площадок и сделали уличное освещение.

После укладки асфальтового покрытия на проезжую часть нанесли дорожную разметку, а тротуары оборудовали тактильной плиткой для маломобильных групп граждан.

Станция метро «Озерная» открылась в составе участка Солнцевской линии в 2018 году. Главный элемент архитектурного оформления станции — панно на колоннах с изображениями водной тематики, которое ассоциируется с расположенными поблизости Очаковскими прудами.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии московских городских вокзалов.

