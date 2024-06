Руководители, преподаватели и студенты СПбГАСУ удостоены благодарностей губернатора

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Руководство, преподаватели и студенты СПбГАСУ награждены благодарственными письмами губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за вклад в организацию и проведение II Всероссийского молодёжного арктического форума «Арктика: новое поколение». Церемония состоялась 6 июня в актовом зале Смольного.

«Форум, объединивший активных и целеустремлённых молодых людей, стал знаковым событием для Петербурга – крупнейшего центра арктических компетенций. Он был направлен на реализацию творческого потенциала молодёжи в решении государственных стратегических задач освоения Арктической зоны Российской Федерации», – говорится в письме.

Напомним, что 5 марта студенты и преподаватели СПбГАСУ приняли участие во II Всероссийском Молодёжном арктическом форуме «Арктика: Новое поколение» на площадке Музея военно-морской славы в Кронштадте с докладами об основных результатах научно-проектных экспедиций СПбГАСУ в Салехард и на Кольский полуостров. С 26 февраля по 20 марта в СПбГАСУ проходила выставка «Архитектура Арктики. СПбГАСУ», приуроченная к форуму. На выставке были представлены итоги работы университета по арктической архитектуре, градостроительству, дизайну среды за последние пять лет.

Благодарственные письма получили ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов, проректор по научной деятельности Евгений Королев, проректор по молодёжной политике Ирина Луговская, доценты кафедры архитектурного проектирования Фёдор Перов и Александра Еремеева, магистранты кафедры архитектурного проектирования Виктория Иванова, Виталий Клец и Екатерина Лачина.

