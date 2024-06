Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Завершился XXVII Петербургский международный экономический форум, в котором традиционно активно участвовал Политехнический университет. В том числе опыт Политеха как координатора консорциума «Российско-Африканский сетевой университет» (РАФУ) помог максимально эффективно использовать потенциал конференции «Вода дороже золота».

Эксперты выделили основные области, на которые необходимо обратить внимание, и те направления, в которых уже ведётся совместная работа. Одним из ключевых вопросов является дефицит высококвалифицированных кадров. Африка, будучи континентом с самым молодым населением, сталкивается с острой нехваткой высших учебных заведений. Деятельность университетов-участников РАФУ направлена на решение этой проблемы как с российской, так и с африканской стороны.

Нам не хватает специалистов в области водообеспечения, поэтому нужны соглашения, меморандумы о сотрудничестве с Россией. Нужно подготовить кадры, дать возможность специалистам улучшить своё образование и повысить компетенции, чтоб наш персонал мог проходить стажировки и готовить кадры. Россия теперь самый большой стратегический партнёр нашей страны. Мы подписали около двенадцати соглашений и меморандумов о сотрудничестве , — рассказал чрезвычайный и полномочный посол Республики Мали в РФ Сейду Камиссоко.

На конференции выступили представители профильных министерств из Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Зимбабве, а также чрезвычайные и полномочные послы Мали и Буркина-Фасо в Российской Федерации.

Доцент Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства СПбПУ Исса Того подчеркнул практикоориентированность полученных студентами знаний: Важно учить наших студентов российским технологиям, но так, чтобы они были применимы в наших странах .

Питерский Политех представил свои кейсы успешных проектов по взаимодействию с африканскими университетами и предприятиями: центры русского языка и культуры, Информационный центр СПбПУ и РАФУ и многие другие проекты нашего университета под эгидой РАФУ. Конференция стала хорошей возможностью для обмена опытом между экспертами, которые вместе находили инновационные решения для современных задач в сфере научно-технического сотрудничества и переподготовки кадров.

РАФУ может объединить все усилия вузов, представить более цельный образ российского образования и помочь установить прямые контакты с африканскими партнёрами через единое окно. РАФУ — это связь стран, экспорт бизнеса и образовательного потенциала , — считает руководитель проектного офиса «Российско-Африканский сетевой университет» Максим Залывский.

Фото: фотобанк Росконгресса

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI