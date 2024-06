Политех — активный участник дискуссии в сфере юридического образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Политехники приняли участие в работе международной научно-практической конференции «Новый Узбекистан» и интернациональной дискуссионной площадки «Современные тренды юридического образования и просвещения». Мероприятия прошли в Андижане в рамках научно-образовательного сотрудничества СПбПУ и Андижанского государственного педагогического института.

На пленарном заседании представители Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы представили научные доклады:

«Антикоррупционное просвещение в СНГ» (директор ВШ, доцент Дмитрий Мохоров); «Об организации подготовки и повышения квалификации кадров в сфере судебно-экспертной деятельности в государствах-участниках СНГ» (доцент Владимир Кочемировский); «Цифровые технологии в экспертологии» (старший преподаватель Павел Меньшиков).

В работе международной конференции участвовали учащиеся СПбПУ, статьи которых будут опубликованы в международном научном сборнике.

Политехники провели мастер-класс «Применение инженерно-технических навыков в подготовке современных юристов» и открытую лекцию «Антикоррупционное просвещение в системе национальной безопасности».

Также эксперты презентовали совместную монографию «Теоретические и практические основы антикоррупционного просвещения», рецензированную в России и Узбекистане.

Ректор Андижанского государственного педагогического института, доктор исторических наук Бахтиер Расулов отметил: Сегодня президенты России и Узбекистана указали новые горизонты сотрудничества дружественных народов и наше взаимодействие будет только развиваться и приносить новые плоды. Политехнический университет Петра Великого, как ведущий инновационный университет продвигает мультидисциплинарные исследования — знаковые для мировой науки. Взаимодействие с политехниками — это всегда профессиональная научная и образовательная среда, открывающая грандиозные возможности. В связи с чем искренне хочу выразить слова благодарности ректору Политеха Андрею Рудскому за его неоценимый вклад в развитие международных отношений на пространстве СНГ, создание коллектива профессиональных ученых и ведущих мировых исследователей .

В Узбекистане политехники встретились с ректором Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий Тахиржоном Султановым, деканами и заведующими кафедрами социально-гуманитарного цикла. Представители Политеха рассказали об особенностях подготовки юристов в техническом вузе и представили магистерскую программу «Правовое регулирование в сфере энергетики и природопользования», которая вызвала интерес коллег. Это предопределило вопросы будущего научного и образовательного взаимодействия в области юриспруденции.

Знаковым стало общение с делегацией Чувашского государственного педагогического университета им. И. Я. Яковлева во главе с ректором университета, доктором педагогических наук Игорем Кожановым. Коллеги обсудили вопросы педагогического мастерства, профориентационного образования, необходимости цифровизации гуманитарных и технических навыков.

Директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы Дмитрий Мохоров рассказал: Интеграция академических и образовательных связей с университетами Узбекистана исторически предопределена и обусловлена единой научно-технологической системой развития. Нам легко понимать друг друга, совместно работать и вместе строить экономическое благополучие братских государств .

