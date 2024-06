Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского провела в посёлке Лехтуси Ленинградской области межвузовскую олимпиаду по военной топографии. В ней участвовали представители Военной академии связи имени маршала Советского Союза С. М. Будённого, Военного института войск национальной гвардии Российской Федерации, Военного института физической культуры, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Национального минерально-сырьевого университета «Горный» и Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина.

На торжественном построении участников состязания поприветствовали начальник кафедры полковник Роман Симаков и почётный работник сферы образования, профессор Юрий Богу.

Программа олимпиады в этом году включала решение задач по военной топографии и топографическую эстафету, куда входила сборка топографического пазла на время, определение координат, условных знаков и работа с картой.

Наиболее сложным этапом для представителей гражданских вузов стала работа с определением географических координат точки при помощи навигационной аппаратуры «Орион», но, тем не менее, парни и девушки действовали слаженно и показали хорошие знания.

В составе команды ИСИ в олимпиаде участвовали трое студентов — Даниил Коношенков, Илья Глазов и Дмитрий Сидоренко. Сопровождающим был старший преподаватель ВШПГДиС ИСИ Янис Олехнович.

В этом году мы привезли ребят с хорошей начальной военной подготовкой, и нам всегда интересно, как они проявят себя в непростых полевых условиях. Считаю, что если подрастающее поколение специалистов так отважно бросается решать непростые задачи, связанные с военным ремеслом, значит, им будет проще преодолевать любые испытания а жизни , — сказал Янис Олехнович.

По результатам олимпиады первое место заняла команда Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина, на втором — команда Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, на третьем — студенты Горного университета.

