Отправиться в прошлое на трамвае: москвичей и гостей города приглашают на увлекательную экскурсию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москвичей и гостей столицы приглашают совершить вечерний тур по городу на ретротрамвае «Татра-Т2». Пассажиры увидят достопримечательности с необычного ракурса и узнают много нового о столице. Маршрут разработан в рамках проекта «Экскурсии в метро».

«По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать московский трамвай — один из самых комфортных и эффективных видов наземного транспорта. Для тех, кто интересуется историей и архитектурой города, мы проводим летние экскурсии на ретротрамвае “Татра-Т2”», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Участникам экскурсии расскажут об истории и архитектуре нескольких районов столицы, о Крутицком подворье, Спасо-Андрониковом и Новоспасском монастырях и других интересных объектах.

Ближайшая поездка состоится 21 июня.

Москвичей приглашают на экскурсию на знаменитом ретротрамвае

Вагон «Татра-Т2» работал на маршрутах депо имени П.Л. Апакова с 1960 до 1980 года. Потом его использовали в этом же депо как склад. В 1999-м, к 100-летию московского трамвая, вагон восстановили.

Проект «Экскурсии в метро» перезапустили в прошлом году. В его рамках проходят туры по станциям метрополитена, ночные экскурсии, можно посетить электро- и трамвайные депо, а также побывать на вечерних прогулках на ретротрамваях. Познакомиться с гидами, выбрать подходящее мероприятие и приобрести билеты можно на сайте проекта.

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