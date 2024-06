Одной не ограничиваются – ВТБ подсчитал, сколько карт в кошельке у россиян

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Mainfin Bank –

Что демонстрируют результаты опроса, проведенного ВТБ?

ВТБ опросил россиян старше 18 лет, проживающих в крупных городах, и выяснил, сколькими картами пользуются клиенты банков:

27% респондентов работают только с одной банковской картой;

33% россиян держат в кошельке сразу две активные карты;

22% опрошенных лиц пользуются тремя карточками;

16% граждан имеют 4 и более карты;

11% респондентов не пользуются банковскими картами вообще, среди представителей старшего возраста этот показатель еще выше – 25%.

Вместе с тем, на регулярной основе более 80% россиян пользуются одной или двумя картами. Основные цели – оплата покупок в обычных магазинах (74%) и онлайн траты (61%). Около 20% респондентов используют карты для накоплений и платежей по кредитам, а 43% – для получения наличных.

Зачем россияне пользуются сразу несколькими банковскими картами?

Число банковских карт, выпущенных в России, в 2024 году приближается к отметке в 500 млн. шт., на каждого гражданина трудоспособного возраста приходится в среднем 5 карточек. Причин, почему россияне пользуются картами разных банков, несколько:

программы лояльности – возможность не упускать акции и кешбэк по нескольким продуктам;

финансовая безопасность – для покупок в интернете используют отдельную карту, не хранят все накопления на одном счете;

участие в зарплатном проекте – работодатель фактически навязывает не самый выгодный банковский продукт;

необходимость получения социальных выплат – зачисления доступны на карту МИР;

поездки за границу, что вынуждает, например, оформить карточку международной платежной системы UnionPay.

«Дополнительные карты открывают, чтобы получить повышенный процент на остаток по счету, а самые отчаянные клиенты участвуют в кредитной карусели, чтобы иметь небольшой доход без вложения своих сбережений», – заявил эксперт.

Более половины россиян уверены, что в течение ближайших десятилетий банковским картам под силу полностью вытеснить наличные. Жители страны все активней пользуются безналичными средствами платежей – доля таких операций особенно сильно выросла на фоне пандемии, тенденция к росту наблюдается и сейчас.

14:00 11.06.2024

Источник:

