Неизменные ценности. Благотворительный бал в ГУУ объединил поколения

8 июня 2024 года в Центре информационных технологий Государственного университета управления состоялся традиционный межрегиональный благотворительный студенческий бал «Белой акации гроздья душистые».

ГУУ принял своих стенах около 130 участников из более чем 25 вузов, техникумов, колледжей и школ Москвы, Московской области и других городов России. Полонезы и вальсы, падеграс и котильон, мазурка и кадриль объединили в этот день участников танцевальных, военно-патриотических, исторических клубов и просто любителей танцев, чтобы воссоздать традиции XIX и начала XX века.

Концепция благотворительного бала, разработанная руководством и Студенческим советом Института заочного образования ГУУ, была направлена на укрепление и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей путем воздействия сразу нескольких видов искусства и форм воспитания: хореографии, музыки, театра, кино, изучения исторического наследия и общения разных поколений.

Через бал раскрывается история России, так как мероприятие подразумевает воссоздание антуража дореволюционной эпохи. К сожалению, традиция бальной культуры была на какое-то время утрачена. Однако сейчас интерес к ней возрождается, как и интерес к историческому наследию в целом. А тема благотворительности всегда была актуальна для русского человека и раскрывала черты его внутреннего мира – милосердие, сострадание, духовность.

«Сегодня мы имеем честь приобщиться к прекрасной традиции XIX века – благотворительным балам. Мы живём в сложное и, вместе с тем, удивительное время, когда гармонично сочетаются новейшие достижения и лучшие моменты культуры минувших эпох. И мне очень приятно, что именно студенты-заочники института заочного образования ГУУ стали инициаторами таких значимых мероприятий. Руководство университета поддерживает эти вековые традиции, в том числе и возрождение благотворительности на балах. Ведь балы объединяют представителей самых разных поколений. Как и сто-двести лет назад люди выходят в свет, чтобы познакомиться, отдохнуть, приобщиться к русской истории и культуре, пообщаться в неформальной обстановке», – сказал на открытии бала директор Института заочного образования Сергей Леншин.

Великолепную атмосферу бала создали ведущие – наши студенты Виктория Курбатова и Никита Колесниченко, а также танцмейстеры бала – Президент региональной общественной организации поддержки интеллигенции и предпринимательства «Планета – Золотой Клуб», организатор Бала Победы «В шесть часов вечера» и многочисленных балов в Москве и Московской области Елена Жукова, вместе с танцмейстером Кремлёвских балов и церемониймейстером балов при Администрации Президента Российской Федерации Александром Аношкиным.

Настоящим украшением бала стали романсы лауреата всероссийских конкурсов исполнителей русского романса Николая Иванова и душевные песни в исполнении Дмитрия Пелевина.

Впервые в бале приняли участие обучающиеся Предуниверсария нашего университета. К такому непривычному для них торжественному мероприятию ребята готовились несколько месяцев, разучивали хореографию и оттачивали танцевальное мастерство. Очень приятно было видеть подрастающее поколение среди постоянных участников. Надеемся, это начинание будет продолжено. Ведь проведение балов – это существенная часть истории русского общества, и ребята, принимая в них участие, приобщаются к многолетним традициям, к отечественной бальной культуре и к её патриотической составляющей.

Спасибо организаторам и всем участникам мероприятия за великолепную организацию и неповторимую атмосферу бала!

